«طلبت الزواج منه».. قصة حب دلال عبد العزيز وسمير غانم تنتهي بـ«رحيل بلا وداع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتركه في حياته ولم تتأخر عنه به بعد وفاته، حيث توفيت اليوم الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، عن عمر يناهز 62 عامًا، لتترك وراءها حزنا في قلوب كل محبيها.

استمرت قصة حب الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، 37 عامًا، أسدلت ستائرها بوفاة الثنائي، علاقة حب بادرت بها «دلال»، على الرغم انه كان يكبرها بنحو 23 عامًا، ولكن لم يقف السن عائقًا على الزواج.

دلال عبد العزيز تبادر بالاعتراف بحبها

بادرت الفنانة دلال عبد العزيز بالتعبير عن حبها للفنان سمير غانم، قائلة أثناء استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»: «كان له حركات تخلي أي بنت تحبه، كل الوسط عرف أن أنا بحبه حسيت إني اتفضحت»، متابعة: «اتعرفت أن أنا بحبه وكان بيوصلني ويجيبني، وكان دايما بيجبلي فل قبل الجواز».

كيف تحدث الفنان سمير غانم عن زوجته دلال عبدالعزيز؟

تحدث الفنان سمير غانم، في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: «دلال دي أسطورة لوحدها ويمكن اللي منجح جوازنا إني مكنتش عاوز أتجوز»، مؤكدا أن زوجته هي المسؤولة عن نجاح زواجهما، لأنها سيدة تستطيع التخطيط بشكل جيد.

ووصف الفنان سمير غانم زوجته بالقوة والذكاء، لافتا إلى أنه حذرها من الارتباط به لأنه يكبرها بنحو 20 عامًا، لكنها أصرت على الزواج منه، قائلا: «كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة بس قمر.. وأنا حذرتها وقولتلها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة قالتلي ميهمكش.. فطلع كلامها مظبوط».

وأضاف: «اكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لأني اتجوزت دلال.. هي فعلا من الستات اللي شخصيتها قوية لدرجة بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها».