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«مبطلتش سؤال عليه».. دلال عبد العزيز شعرت بوفاة سمير غانم قبل رحيلها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دلال عبدالعزيز

رحلت الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد قرابة 3 أشهر من صراعها مع ومضاعفاته، لتترك آثرًا عميقًا من الحزن والآلم سواء في قلب أسرتها ومحبيها من جمهور كبير في العالم بأجمعه، إذ أنها ارتبطت مع جمهورها بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة وأيضًا لقاءاتها الإعلامية المميزة التي تشعرك كإنك تستمع لأحد أقاربك.

ورغم رحيل «دلال» دون علمها بوفاة أقرب الناس إليها وهو زوجها الفنان سمير غانم، الذي سبقها برحيله في شهر مايو الماضي، متأثرًا أيضًا بالفيروس اللعين ذاته، ومحاولات أسرتها المستميتة في إخفاء خبر وفاته عنها خوفًا عليها من تأثر حالتها النفسية، لكن حبها العميق إليه جعلها تشعر دومًا برحيله، فلسانها لم يكف في السؤال عنه وعن أخباره وكأنها تشعر برحيله.

وكشف عن ذلك الفنان حسن الرداد، زوج ابنتها الفنانة إيمي سمير غانم، في النعي الذي وجهه إليها، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» إذ كتب: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق.. توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».

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وفاة دلال عبدالعزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى رضوان الفنانة الراحلة، قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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