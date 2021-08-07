بعد وفاتها.. كيف كانت دلال عبد العزيز تتحدث عن الموت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت اليوم الفنانة دلال عبد العزيز، عن عالمنا بعد رحلة طويلة مع المرض، في عمر لم يتجاوز الـ62 عامًا، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم، الذي لم تعلم بنبأ رحيله حتى وافتها المنية، حيث أخفى ابنتيها خبر وفاته على والدتهما.

كيف تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن الموت؟

كانت تحرص دائما الفنانة دلال عبد العزيز على مشاركة أصدقائها ومحبيها بتقديم واجبات التهنئة في المناسبات السعيدة، وكذلك التعازي والمواساة عند الوفاة، وفي أحد اللقاءات التليفزيونية تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن الموت.

وخلال اللقاء، قالت «دلال»: «اللي يخليني أبكي على فراق بني آدم أو حد عزيز عليا أوي دي بتموتني، بتقطعني، طبعا الواحد فقد ناس كتيرة قريبين ليه، يعني أبويا مثلا الله يرحمه يوم ما مات ده كان البكاء الحقيقي ليا».

وواصلت الفنانة حديثها: «وصديقة كانت أعز صاحبة ليا، متربية معايا من ابتدائي لغاية ما اتخرجنا من الجامعة مع بعض، أتوفت هي وأولادها في حادثة وسابت بيبي صغير أنا دايما بسأل عليه، يعني دي لحظة فراق عشرة مش سهلة، العشرة مش سهلة يعني».

مرض الفنانة دلال عبد العزيز

عانت الفنانة دلال عبد العزيز بعد شفائها من فيروس كورونا بمضاعفات الفيروس، الذي تأثرت به في الرئة بشكل كبير، وعانت من تليف بها، وكانت تعود لعدم الاستقرار تارة وتتحسن تارة اخرى، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم.