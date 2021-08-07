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9 نصائح مهمة لموجهة ارتفاع درجات الحرارة.. لا تتجاهلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تشخد مصر موجة من الطقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء، فضلا عن ارتفاع في نسبة الرطوبة التي تزيد درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات.

في إطار ذلك يقدم "الخليج 365" عدة نصائح لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، وفقا للدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة والأوعية الدموية عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"

١- يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا وقت الظهر.

٢- من الأفضل ارتداء الملابس القطنية الواسعة.

٣- وضع الشمسية فوق رؤوسنا.

٤-ارتداء الأحذية المفتوحة.

٥-يجب الإكثار من تناول المياه والعصائر الباردة وخصوصا عصير القصب.

6- يجب الإكثار من الخضروات مثل الخيار والفاكهة مثل البطيخ.

7- يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الأملاح.

8-يجب تناول الكثير من السوائل خصوصا السيدات، وذلك لأنهم أكثر الأشخاص عرضة للتأثر بحرارة الجو مع انخفاض الضغط.

9- يجب على مرضى ضعف القلب والضغط والسكري الغير المستقر تجنب الخروج والنزول في الظهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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