9 نصائح مهمة لموجهة ارتفاع درجات الحرارة.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تشخد مصر موجة من الطقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء، فضلا عن ارتفاع في نسبة الرطوبة التي تزيد درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات.

في إطار ذلك يقدم "الخليج 365" عدة نصائح لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، وفقا للدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة والأوعية الدموية عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"

١- يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا وقت الظهر.

٢- من الأفضل ارتداء الملابس القطنية الواسعة.

٣- وضع الشمسية فوق رؤوسنا.

٤-ارتداء الأحذية المفتوحة.

٥-يجب الإكثار من تناول المياه والعصائر الباردة وخصوصا عصير القصب.

6- يجب الإكثار من الخضروات مثل الخيار والفاكهة مثل البطيخ.

7- يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الأملاح.

8-يجب تناول الكثير من السوائل خصوصا السيدات، وذلك لأنهم أكثر الأشخاص عرضة للتأثر بحرارة الجو مع انخفاض الضغط.

9- يجب على مرضى ضعف القلب والضغط والسكري الغير المستقر تجنب الخروج والنزول في الظهر.