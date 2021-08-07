كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 01:48 مساءً - أصبحت الفساتين من قطع الأزياء الأساسية داخل خزانة أغلب الفتيات، خاصة في فصل الصيف، نظراً لما تمنحه لهن من إطلالة أنثوية راقية، إضافة إلى سهولة الحركة بها في أجواء الصيف الحارة.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" تصاميم فساتين صيفية واسعة على طريقة الفاشينيستا، لإطلالة مريحة وجذابة في فصل الصيف.

نادية الخولي بفستان واسع ملون

نادية الخولي بفستان واسع ملون - الصورة من حسابها على إنستغرام



في إطلالة نهارية جذابة، نسقت الفاشينيستا المصرية نادية الخولي، فستاناً واسعاً ملوناً، جمع بين الألوان الأخضر والأحمر والأزرق والبيج الباستيل والأوف وايت.صُمم الفستان من توب واسع بأكمام طويلة واسعة، وتنورة طويلة واسعة بتصميم A line.

ونسقت نادية الخولي مع الفستان، حذاء جلد أبيض، مع إيشارب أبيض من الشيفون.

منة السني بفستان واسع بأزرار أمامية

منة السني بفستان فوشيا واسع -الصورة من حسابها على إنستغرام



نسقت الفاشينيستا المصرية منة السني الفستان الواسع بطريقة عصرية جذابة، حيث اختارت فستاناً بتصميم جذاب باللون الفوشيا، صُمم من توب بأكمام واسعة وطويلة، ذي أزرار أمامية ورقبة دائرية بدون ياقة، فيما جاءت التنورة بتصميم A line واسع، مع حزام من القماش باللون البني الفاتح على الخصر.

ونسقت منة السني مع هذا الفستان حقيبة مُصممة من القش باللون البيج الفاتح، وحذاء بدون كعب باللون البيج الباستيل، إضافة إلى توربان ذي فيونكة أمامية بنفس لون الحذاء.

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نهى نبيل بفستان قصير واسع

نهى نبيل بفستان قصير واسع- الصورة من حسابها على إنستغرام



لإطلالة يومية أكثر أنوثة، نسقت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل فستاناً قصيراً واسعاً، باللون الأزرق المُطبع بالورود باللون الكحلي.وصُمم الفستان من توب بأكمام طويلة واسعة، مع تنورة قصيرة بتصميم A line ذات كسرات عريضة عند الأطراف.

ونسقت نهى نبيل مع هذا الفستان حقيبة يد باللون البني، مع صندل مفتوح بدون كعب بنفس لون الحقيبة.

دينا رزق بفستان أبيض واسع

دينا رزق بفستان واسع مزين بالورود -الصورة من حسابها على إنستغرام



في إطلالة صيفية ناعمة، نسقت الفاشينيستا المصرية الفستان الأبيض الواسع المُطبع بفروع الأشجار بدرجات اللون الأزرق الباستيل والرمادي الباستيل.

وصُمم الفستان بتوب ذي أكمام واسعة، وتنورة طويلة واسعة بتصميم A line، فيما نسقته دينا رزق مع حقيبة مُصممة من القش باللون البيج الفاتح، إضافة إلى إيشارب باللون البيج وقبعة بنفس لون الإيشارب.

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