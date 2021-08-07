رحلت ولم تعلم بوفاته.. دلال عبد العزيز تلحق بسمير غانم بعد صراع مع المرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد صراع طويل مع المرض، رحلت منذ لحظات عن عالمنا النجمة دلال عبد العزيز، متأثرة بإصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، تاركة حزنا كبيرا في نفوس جمهورها ومحبيها داخل مصر والوطن العربي.

وفاة سمير غانم

وقبل 78 يوما، رحل عن عالمنا النجم سمير غانم إثر آصابته بالفيروس اللعين ذاته، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا في تاريخ المسرح والسينما والتليفزيون العربي.

وفاة دلال العزيز دون علمها برحيل زوجها

وعلى الرغم من الانتشار الكبير والواسع لنبأ رحيل نجم الكوميديا، إلا أن طيلة هذه الفترة وعلى مدار شهرين فأكثر، لم يتم إخبار دلال العزيز بأخبار رحيله من قبل أسرتها، حرصا منهم على عدم تدهور حالتها الصحية، لترحل في النهاية دون علمها بأنها لحقت برفيق عمرها، بل كانت تظن حتى أنفاسها الأخيرة أنه لا يزال على قيد الحياة، حسبما كشفت أسرة النجمين في تصريحاتهم الإعلامية المسبقة.

حديث دلال عبد العزيز عن الموت

وكانت تُعرف الفنانة دلال عبد العزيز بمواقفها الإنسانية داخل وخارج الوسط الفني، إذ أنها كانت تحرص بشكل دائم على مشاركة أصدقائها ومحبيها بتقديم واجبات التهنئة في المناسبات السعيدة، وكذلك التعازي والمواساة عند الوفاة، إذ أن تلك اللحظات السيئة تسبب لها شعورا كبيرا بالحزن، وهو ما كشفته في أحد اللقاءات الإعلامية النادرة لها.

وخلال اللقاء، قالت «دلال»: «اللي يخليني أبكي على فراق بني آدم أو حد عزيز عليا أوي دي بتموتني، بتقطعني، طبعا الواحد فقد ناس كتيرة قريبين ليه، يعني أبويا مثلا الله يرحمه يوم ما مات ده كان البكاء الحقيقي ليا».

وواصلت الفنانة حديثها: «وصديقة كانت أعز صاحبة ليا، متربية معايا من ابتدائي لغاية ما اتخرجنا من الجامعة مع بعض، اتوفت هي وأولادها في حادثة وسابت بيبي صغير أنا دايما بسأل عليه، يعني دي لحظة فراق عشرة مش سهلة، العشرة مش سهلة يعني».