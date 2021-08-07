تفاعل معها مشاهير.. فتاة تستغيث من شاب: هددني بالاغتصاب والقتل.. عاوز يعرف بيتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت منصات التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة تعتمد عليها الفتيات للاستغاثة وكشف المتحرشين، وكان آخر تلك الوقائع استغاثة أطلقتها فتاة تدعى صباح خضير عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» ادعت فيها تعرضها للتهديد بالاغتصاب والقتل، من قبل شاب قالت إنه يدعى «طارق.ز»، منشور «صباح» لقي صدى واسعا خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الواقعة

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت الفتاة عددا من صور «سكرين شوت»، للمحادثة بينها وبين الشاب الذي تزعم أنه يهددها بالقتل هو وعدد من أصدقائه، حيث وجهوا لها ألفاظ خادشة للحياء عبر «شات جماعي» على تطبيق المحادثات «واتساب»، وهو ما دفع الفتاة لاستنجاد بالمسؤولين.

ودونت «صباح»، منشورا قائلة: «الشخص ده هددني بالاغتصاب والقتل، وإنه هيغتصب جثتي بعد ما يقتلني الكلام ده بقاله شهر، اسمه طارق.ز وبيستخدم اسم مصطفى عشان ما يتعرفش، الموضوع ده بدأ على clubhouse، لما بنت دخلت كلمتني وقالت لي إن في واحد واخد صورها وحاططهم وبيشهر بيها، وده نفس الشخص اللي بيهددني دلوقتي ومن ساعتها وهو بيتربصني».

وتابعت الفتاة حديثها: «أنا مديتش الموضوع أهمية لغاية ما بدأ يعمل أكاونتات fake على كل وسائل التواصل الاجتماعية، ويستخدم صورتي فيها ويقول كلام جنسي قذر عليا، عمل جروب على فيسبوك هو وصحابه ودخلني فيه وقعدوا يشتموا فيا ويقولو كلام جنسي، واكتشفت مؤخرا إنه عمل كده مع كذا بنت، اللي خلاني جبت أخري إني اكتشفت مؤخرا إنه بيحاول يعرف أنا وأهلي ساكنين فين».

تضامن المشاهير مع الفتاة

وسرعان ما لاقى منشور الفتاة تفاعل الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فضلا عن عدد من المشاهير الذين أعلنوا تضامنهم مع الأولى، جاء من بينهم، الفنانة مايان السيد، ونور هشام سليم نجل الفنان هشام سليم، وغيرهم.