قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. اختبارات مهمة للمبدعين من الطلبة تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 15 أغسطس، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تبدأ رحلة بحث الطلاب المبدعين عن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات فنون جميلة، نقدم لكم اختبارات هامة للمبدعين من الطلبة.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. اختبارات مهمة للمبدعين

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2021، المتقدمين لاختبارات القدرات، لكليات الفنون الجميلة «تخصص فنون»، وشروط النجاح لاجتياز الاختبارات.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. شروط اجتياز امتحانات القدرات

اختبار الرسم بكلية فنون جميلة:

الاختبار من 60 درجة يتضمن موضوعا واحدا يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية.

اختبار التصميم الابتكاري لكلية الفنون الجميلة

الاختبار من 40 درجة يتضمن موضوعا واحدا، يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الاثنين معًا.

والأدوات المطلوبة أثناء أداء الاختبار:

أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

أقلام الفلوماستر.

ألوان خشبية.

أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

أستيكة

سطح مستوٍ من الخشب أو الكارتون مقاس 25×35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. شروط النجاح في امتحانات القدرات

ومن شروط النجاح لاجتياز امتحانات قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون، حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم+ التصميم» كشرط لنجاح الطالب.

كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، حرمان 24 طالبا من خوض امتحانات الثانوية العامة عامين، بعد إثبات تورطهم في عمليات غش وتسريب الامتحانات هذا العام.