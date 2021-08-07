3 مشروبات يمكن تناولها في الصيام المتقطع

القاهرة - سمر حسين - يتبع البعض نظام الصيام المتقطع كخيار غذائي يساعد على فقدان الوزن، ويعتمد النظام بشكل رئيسي على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة خلال اليوم الواحد، ويعتبر من الأنظمة الغذائية السهلة، ويتساءل البعض عن المشروبات التي يمكن تناولها أثناء الصيام المتقطع.

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية سور ريسكامب، في مركز فرانكل للقلب والأوعية الدموية، أنه يمكن تناول القهوة ولكن دون وضع أي شىء عليها، أي أن تكون دون سكر أو قشطة.

ويساعد الكافيين مثل القهوة على كبح الشعور بالجوع، ولكن يجب تناولها بحذر شديد منعا لارتفاع ضغط الدم.

يمكن شرب سوائل خالية من السعرات الحرارية عند الصيام المتقطع، ومن ضمنها الماء العادي أو الشاي غير المحلي وشاي الأعشاب.

وحذرت أخصائية التغذية العلاجية من تناول المشروبات المحلاة، وذلك لاحتوائها على السكر بكميات كبيرة.

ويوجد استثناء لقاعدة القهوة السوداء اثناء الصيام المتقطع، ففي حالة تفضيل القهوة مع الكريمة والسكر يمكن تناولها في حالة اتباع نظام الصيام المتقطع 5-2، وذلك لأن هذا النوع من الصيام المتقطع يتعلق بكيفية تقييد تناول السعرات الحرارية.

وتختلف طريقة الصيام المتقطع 5-2 عن طريقة 16-8، حيث من المفترض أن تستهلك السعرات الحرارية خلال فترة معينة كل يوم. وعلى الرغم من ذلك فإن طريقة 5-2 لاتقيد بفترة زمنية معينة.

طريقة الصيام المتقطع 5-2

تعني طريقة الصيام المتقطع نظام 5-2 استهلاك خمسة أيام من الأسبوع كمية السعرات الحرارية الموصي بها للطول والوزن والعمر، ولكن على مدار يومين غير متتاليين من الأسبوع، تقوم بخفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها إلى ما بين 20% و25% من الكمية الموصى بها.

ويمكن استهلاك هذا النظام من خلال تناول الكابتشينو في الساعة 8 صباحا، ولكن يمكن احتساب ذلك في اجمالي السعرات الحرارية في هذين اليومين المقيدين.