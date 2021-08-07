ياسمين صبري بالأصفر في أحدث جلسة تصوير: «جورجينا الغلابة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بعد خضوعها لجلسة تصوير نشرت بعض منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي فستانا باللون الأصفر المزركش، حاز على إعجاب متابعيها، وجاءت من ضمن التعليقات: «لا تقلدي جورجينا اصنعي شخصيتك الخاصة»، قال آخر: «ملكة ماشاء الله»، وعلق آخر «جورجينا الغلابة».

قصة تقليد ياسمين صبري لجورجينا صديقة رونالدو

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في صور عدة مثل عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى تشبيهها بجورجينا بسبب الإطلالات المتشابهة.

وأصبح الثنائي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتارة تتصدر ياسمين صبري بـ «لوك» يشبه جورجينا، وتارة أخرى تتصدر جورجينا بنفس لوك ياسمين صبري.

وبسبب تعدد ظهور الفنانة ياسمين صبري، بطريقة تتشابه مع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، تفاعل الجمهور معها، وأطلقوا عليها لقب «جورجينا الغلابة».

ياسمين صبري ترتدي ساعة يتخطى سعرها مليون جنيه

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، بعد ظهورها مرتدية ساعة تخطى سعرها مليون جنيه، مرتدية ملابس كاجوال.

ياسمين صبري تتصدر التريند

دائما الفنانة ياسمين صبري تتصدر تريند جوجل، بسبب نشر صور لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ومن ضمن الإطلالات التي تصدرت بها مواقع التواصل الاجتماعي عند ظهورها مرتدية فستانا أبيض اللون شفاف، ممسكة في يدها قبعة، وجاء من أبرز التعليقات: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم..».

واعتاد جمهور الفنانة ياسمين صبري تشبيهها بالفنانة نادين نجيم، وخاصة بعد ظهورها مرتدية فستان أصفر، مع وضع مكياج سموكي أظهر لون بشرتها أغمق من الطبيعي.