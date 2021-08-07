الامارات | العثور على أميركي ميتا بعد محاولته تسلق جبل مون بلان

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أميركي ميتا بعد محاولته تسلق جبل مون بلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثر على رجل أميركي يبلغ 65 عاما، ميتا الجمعة غداة فقدانه في جبل مون بلان الفرنسي، على ما أفادت وحدات الإنقاذ الجبلي في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة «لو دوفينيه ليبيريه».

وفُقد أثر الرجل إثر تغيبه عن المجيء مساء الخميس إلى مأوى جبلي كان ينزل فيه.

وبعد يوم من البحث، عثر عناصر الدرك في شاموني على جثته في قاع صدع على علو يقرب من 4500 متر، على طريق الوصول إلى قمة مون بلان، بحسب المصدر عينه.

كذلك لا يزال البحث جاريا عن متسلق كوري جنوبي فُقد في هذه المنطقة الجبلية منذ الثلاثاء.

وعزت السلطات المحلية الجمعة هذه الحوادث إلى «نقص الدراية التقنية»، معتبرة أنه من «غير المنطقي» أن يغامر «متسلقون متدربون» بصعود جبل مون بلان حتى عبر الطريق العادي، من دون إشراف من مرشد جبلي محترف.

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