الامارات | تشيلي: نمر يفتك بامرأة تنظف له قفصه

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي: نمر يفتك بامرأة تنظف له قفصه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة في تشيلي إن امرأة تعمل في حديقة للحيوانات البرية في تشيلي لقيت حتفها يوم الجمعة بعد أن هاجمها نمر. وكانت المرأة من بين موظفي التنظيف وأداء أعمال الصيانة في قفص النمور في حديقة سفاري في مدينة رانكاجوا التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي العاصمة سانتياجو. وقالت السلطات إن المرأة التي توفيت أصيبت بجروح في العنق جراء هجوم النمر. وقال وليامز إسبينوزا من شرطة رانكاجوا إن المرأة «لم تدرك أن باب قفص النمر كان مفتوحا وتعرضت لهجوم منه مباشرة مما تسبب في وفاتها على الفور». ولم ترد حديقة رانكاجوا على طلب للتعليق. ولم تعرف حالة النمر.

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