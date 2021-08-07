لماذا يبدو أحد جانبي وجهك جذابا أكثر من الآخر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يقضي محبو موقع الصور الشهير "إنستجرام" أكثر من 5 ساعات في الأسبوع أي 48 دقيقة في اليوم في التقاط صور سيلفي، وعادة يتم التقاط 7 صور شخصية لكل "لقطة مثالية" يقومون بتحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك العديد من الفتيات يفضلن اختيار أحد جانبي الوجه (البروفايل) عن الجانب الآخر في التصوير، فما السبب في ذلك؟.. هذا ما نوضحه وفق ما أورد موقع "برايد سايت".

- نحن نفضل جانبنا الأيسر:

اكتشف الباحث أن الأشخاص يفضلون أيضًا إظهار جانبهم الأيسر عند التقاط صور سيلفي في المرآة، عندما يقف ملتقط سيلفي أمام المرآة ويلتقط صورة لوجهه، فإنه عادة ما يظهر خده الأيمن، وعندما تنعكس المرآة إلى اليسار واليمين، فإن تفضيل الخد الأيمن للصور الذاتية في المرآة يعني أن الشخص يقف مع خده الأيسر أمام المرآة.

- عادةً ما يرسم الفنانون صورًا تُظهر الجانب الأيسر للأشخاص:

تظهر الصور المرسومة للآخرين نفس التحيز غير المتماثل، فيفضل الأشخاص خدهم الأيسر، ويعتقد هذا الباحث أنه قد يعكس إرادة الشخص اللاواعية لإظهار خده الأيسر الأكثر جاذبية.

- يظهر الخد الأيسر المزيد من المشاعر:

تشير الأبحاث إلى أن الجانب الأيسر من الوجه يكون أكثر تعبيراً من الناحية العاطفية، ويمكن تفسير ذلك بالطريقة التي تتم بها معالجة المشاعر في الدماغ، فالجانب الأيمن من الدماغ الذي يتحكم في عضلات الجانب الأيسر من الجسم هو المهيمن على العاطفة، وهذا هو السبب في أن الأشخاص يظهرون بشكل حدسي الخد الأيسر عندما يطلب منهم الوقوف لالتقاط صورة عاطفية، والخد الأيمن عند التقاط صورة تخفي مشاعرهم.