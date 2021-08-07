5 أشياء عليك القيام بها لتحقيق هدفك في الحصول على بطن مسطحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحصول على بطن مسطح هو حلم الكثيرين، إنه لا يعزز مظهرك فحسب، بل هو أيضًا مؤشر على الصحة الجيدة، لكننا نعلم جميعًا أن الحصول على بطن مسطح ليس بالأمر السهل، التمرين المتسق مع الأكل الصحي هو أفضل رهان لك للحصول على بطن رائعة.

فيما يلي 6 أشياء أخرى عليك القيام بها للحصول على بطن مشدودة، وفقا لموقع timesofindia.

نط الحبل

نط الحبل ليس مجرد نشاط ممتع ولكنه تمرين رائع، يشرك التمرين جسمك بالكامل ويمنحك تمرينًا جيدًا، ليس هذا فقط، فإن أفضل جزء في التمرين هو أنه يمكن إجراؤه في أي وقت وفي أي مكان وهناك حاجة إلى جهاز واحد فقط - حبل القفز.

أحزمة التمرين

تعتبر أحزمة التمرين طريقة رائعة لإضافة المزيد من القوة إلى التمرين، يمكن أن يساعد أداء تمرين القرفصاء باستخدام العصابات أو استخدامها أثناء ركوب الدراجة مع وضع ظهرك على الأرض على زيادة قوة عضلات البطن وبناء قوتها الأساسية، يمكنك أيضًا استخدام رباط المقاومة للتمدد والتدريب على تمارين أخرى لنقل التمرين إلى المستوى التالي وشد بطنك.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على البوتاسيوم مع الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وتقلل الوزن، يحتوي خل التفاح على خصائص مطهرة تقتل السموم والبكتيريا الضارة التي تزدهر في الجسم، زعمت الدراسات أن خل التفاح هو مشروب محتمل لفقدان الوزن، إنه مشروب منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على قمع تراكم الدهون، ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، كل هذا بدوره يساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

نصيحة: لا تنسَ أبدًا تخفيف خل التفاح قبل تناوله.

قلل من الملح

يعزز الملح احتباس الماء، لتقليل ذلك، قلل من تناولك للصوديوم، في بعض الأيام، يمكنك نكهة طعامك بالأعشاب والتوابل، سيؤدي ذلك إلى التخلص من الماء الزائد من الجسم وتحريك الميزان على الفور.

مارس تمارين الدائرة

يعد التدريب الدائري رائعًا لبناء العضلات وحرق الدهون في نفس الوقت، انغمس في تمارين لكامل الجسم مثل تمارين الضغط والاندفاع والسحب، قم بأداء مجموعة واحدة من 15 تكرارًا واتبع كل تمرين بدقيقة واحدة من قفز الحبل، سيساعدك هذا على حرق حوالي 500-600 سعرة حرارية في الأسبوع.