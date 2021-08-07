محمد الشرنوبي وراندا رياض يرقصان على مهرجان «لأ لأ» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر فيه الثنائي الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وهما يرقصان على مهرجان «لأ لأ».

وكان الفيديو من حفل زفاف المنتجة إسراء العدل، ابنة شقيقة المنتج جمال العدل، وظهر أيضًا برفقتهما الفنان أحمد خالد صالح، وتفاعل رواد «إنستجرام» على مقطع فيديو الثنائي ما بين الإعجاب والانتقاد: «حلوين ما شاء الله.. عسلات أوي» وفي تعليقات أخرى: «إيه السخافة دي.. دمهم تقيل».

وعادة ما يشارك الزوجان متابعيهما بلقطات رومانسية لهما، وكان من ضمنها صورهما أثناء تواجدهما في جزر المالديف لقضاء الإجازة الصيفية، إذ شاركت راندا رياض، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور جمعتها بزوجها لقضاء العطلة الصيفية معلقة على الصورة: «سعادتي وكبريائي».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الصورة، قائلين: «يا حلوين.. ربنا يحفظكم يارب ويسعدكم دايمًا.. حبايبي اللي وحشني.. ربنا يخليكم لبعض دايمًا».