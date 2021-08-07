الامارات | بعد أن طعن 10 أشخاص.. ياباني يعترف: أريد قتل كل "النساء السعيدات"

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن طعن 10 أشخاص.. ياباني يعترف: أريد قتل كل "النساء السعيدات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يبدو أن "السعادة" تثير غضب بعض الناس إلى درجة أنهم قد يرتكبون جريمة قتل، مثلما حدث مع رجل ياباني كان على متن قطار ركاب في طوكيو أمس الجمعة.

فقد ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، أن رجال الشرطة اعتقلوا رجلا، يبلغ من العمر 36 عاما، هاجم عدة أشخاص في قطار ركاب وتمكن من طعن عدد من الركاب.

وأفادت وسائل إعلام يابانية أن الرجل الذي قيل إنه أصاب 10 أشخاص في هجوم بسكين في قطار ركاب في طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أبلغ الشرطة إنه استشاط غضبا عندما رأى نساء "تبدو عليهن السعادة" وأراد قتلهن.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن الشرطة اعتقلت الرجل في منطقة أخرى من طوكيو بعد أن قام بطعن أشخاص في الهجوم الذي وقع في نحو الساعة 8:40 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الجمعة، على قطار على خط أوداكيو في الجزء الغربي من المدينة.

وأصيبت احدى الضحايا، وهي طالبة جامعية، بجروح خطيرة بينما أصيب الباقون بجروح أقل خطورة.

وذكرت صحيفة "سانكي" أن المشتبه به قال للشرطة "بدأت أشعر منذ نحو 6 سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة. أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس"، بحسب ما ذكرت رويترز.

ونشرت وسائل إعلام أخرى من بينها هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية تصريحات مماثلة للمشتبه به.

وتعد جرائم العنف نادرة في اليابان لكن وقعت سلسلة من الهجمات بالسكاكين من قبل مهاجمين غير معروفين للضحايا.

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