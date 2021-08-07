رقصة فتاة خلال مرور زفة تحت منزلها تثير الجدل.. «الجيران معزموهاش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشكل واسع ظهرت خلاله فتاة وهي مندمجة مع حفل زفاف تحت منزلها حيث دخلت في وصلة رقص من أعلى شرفة المنزل بينما تفاعل معها عدد من الحاضرين بالرقص.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بتعليقاتهم الساخرة مع رقصة الفتاة على أنغام أغنية شعبية شهيرة ومن ضمنها:«أنا ف نفسي اووي كل ما يعدي توكتوك ف الشارع»... «لما يكون عندنا فرح ف الشارع.. شوفى الجانب الفرفوش من صحبتك.. لما يكون فيه فرح عندك ف الشارع»... «شكل الجيران معزموهاش علشان كدا اندمجت معاهم».

وحاز الفيديو الذي التقط من قبل أصحاب الفرح على عدد كبير من التفاعلات وصلت إلى 12 ألف تعليق وأكثر من 3 آلاف مشاركة كما تفاعل أحد الأشخاص مع فتاة بالرقص من أسفل منزلها وزعم بعض المتابعين بأنه العريس.

وفي سياق آخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» للفنانة التونسية درة، وهي ترقص بشكل هستيري على المهرجان الشعبي «متغاظ»، وأثار تفاعل رواد التطبيق.

وطلت الفنانة درة على جمهورها بوصلة رقص وهي ترتدي جامبسوت أسود وترقص برتم سريع على أنغام إحدى الأغاني الشعبية بينما تفاعل معها عدد من متابعيها وجمهورها بتعليقاتهم على مقطع الفيديو المتداول «جميلة أوي، خفيفة، ورقصها حلو، هي بتعمل كدا ليه، قمر أوي».

ولفتت درة التونسية أنظار جمهورها ومتابعيها قبل أسابيع بعد ظهورها باطلالات مختلفة خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي بباريس عاصمة فرنسا وتألقت بارتدائها فستانًا من الشيفون المُرصع بالتطريزات اللامعة باللون الموف، بدون أكمام، ومتداخل مع اللون الأسود، مع تسريحة شعر انسيابية، ومكياجًا تُرابيًا مميزًا وغير متكلف، كما اعتمدت على المجوهرات البسيطة، مع حقيبة سوداء صغيرة.