في عيد ميلادها.. لقطات مبهجة لـ شيماء سيف أسعدت جمهورها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة شيماء سيف، التي تمكنت في فترة قصيرة من احتلال مكانتها كفنانة كوميدية خطفت قلوب جمهورها بخفة دمها في أدوار فنية مميزة، وبجانب الأعمال الفنية ومن فترة لأخرى اعتادت الفنانة شيماء سيف، مشاركة متابعيها عبر حساباتها على «السوشيال ميديا» بمقاطع فيديو وصور لها تميزت أيضًا بالبهجة وخفة الدم.

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، أبرز مقاطع الفيديو واللقطات التي أدخلت بها الفنانة شيماء سيف البهجة على متابعيها، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 7 أغسطس.

- تقمصت دور شاكيرا

من فترة نشرت الفنانة شيماء سيف، فيديو طريفا لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وشبهت نفسها بالمطربة العالمية شاكيرا، فكان الفيديو لوجهها على جسم شاكيرا، وهي تغني وترقص في أكثر من أغنية، وعلقت على الفيديو بطريقة كوميدية «شهيرة أخت شاكيرا».

- غنت بالبنط العريض

وفي الوقت الذي طرح فيه الفنان حسين الجسمي أغنيته الشهيرة «بالبنط العريض» شاركت أيضًا الفنانة شيماء سيف «التريند» المنتشر وقتها، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، وهي تغني الأغنية، وظهرت بملابس صيفية فاتحة اللون، مع تغيير صوتها بالتقنيات الحديثة إلى صوت «طفلة صغيرة».

وتفاعل معها متابعيها على مقطع الفيديو «مبطلتش ضحك.. أحلى واحدة عملت فيديو على الأغنية.. ودمك زي الشربات».

مقلب رعب لزوجها

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة شيماء سيف، مقطع فيديو لها أثناء تنفيذ مقلب في زوجها المنتج الفني محمد كارتر، أثناء نومه، عبر حسابها على «إنستجرام»، وظهرت في الفيديو مرتدية ماسكا مُرعبا، وأفزعت به زوجها أثناء نومه، ولكنه للحظة معينة ظّهر عليه الخوف ثم استكمل نومه.

على طريقتها: إزاي تخلي زوجك مخلص

وبطريقتها الكوميدية شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من لقاء سابق لها مع الإعلامية إنجي علي، على إذاعة «إف إم»، تحدثت من خلاله عن كيف للرجال أن يكون مخلص لزوجته.

بأسلوبها الفكاهي ذكرت «شيماء»: «لو الست حبت الراجل أوي.. وأخلصت أوي.. وسابتله مساحة من الحرية.. صدقيني صدقيني برضو هيخونها» ليدخل الثنائي شيماء سيف وإنجي علي في وصلة من الضحك.

وتابعت «شيماء» بأن الحل الوحيد لعدم خيانة الرجل: «مفيش أمل.. الحل الوحيد أنها تقنعه بأن نظره ضعف وتعمله عملية ليزك وتبعته عند الدكتور يحطله قطرة ويتعمي.. ودا الحل يخليه ميبصش لستات تانية.. الرجال هما الرجال يا عزيزتي.. هيمشي على الصراط المستقيم لفترة معينة مدتها تتراوح بين 3 إلى 5 شهور».