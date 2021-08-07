في عيد ميلادها.. محطات في حياة الفنانة شيماء سيف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة شيماء سيف، التي تمكنت في فترة قصيرة أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب جماهيرها كفنانة كوميدية خطفت قلوب جمهورها في أدوار فنية مميزة، وكانت المرحلة المؤثرة في حياة الفنانة شيماء سيف زواجها من المنتج محمد كارتر.

يستعرض «هُن»، في التقرير التالي أبرز المحطات في حياتها بعد الزواج من المنتج محمد كارتر.

محطات في حياة الفنانة شيماء سيف

شائعات انفصال

تزوج الثنائي عام 2018، حيث شهد الزواج منذ بدايته محطات رومانسية عديدة حرص الثنائي على إظهارها للعلن عبر حساباتهما على السوشيال ميديا أو بالبرامج التلفزيونية.

ولكن بعد مرور فترة على ارتباطهما انتشرت العديد من الشائعات حول انفصالهما، وذلك بعدما نشرت شيماء سيف عبر خاصية الاستوري رسالة غامضة كتبت فيها: «كل شىء نصيب.. الحمدالله على كل حال».

ليتساءل البعض هل انفصلت فعليا عن زوجها محمد كارتر بعد زواج دام أكثر من عامين، أم أنها مجرد مزحة.

وبعدها كتبت الفنانة شيماء سيف رسالة أكثر غموضا: «محدش بيجى على نفسه علشان حد، متجملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكل اللي جملتوه في عين الناس، وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة بس اللي تتقال ربنا بس اللي عنده كل الحقائق، وهو الحكم العدل دعواتكم ومن أول السطر».

ويخرج المنتج محمد كارتر عن صمته عبر منشورا معلقًا على الشائعات المنتشرة حول انفصالهما: «من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ماتخيلت حياتي من غيرك، انتى النفس اللي خارج وداخل مني، انتي الضحكة اللي بضحكها، انتي القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ميعرفوش انك بنتي وحببتي وكل حاجة ليا في الدنيا، بدعي ربنا في سري انه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد ابدا».

معلومات عن الفنانة شيماء سيف

ولدت الفنانة شيماء سيف في القاهرة عام 1988.

لديها أخت وحيدة اسمها «ياسمين».

درست شيماء في كلية التجارة.

كانت أول أعمالها الفنية عام 2013 من خلال مسلسل «أسيا».