اهربي من حر الصيف.. طريقة عمل آيس كريم زبادي بالتوت في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الشعور بالحر، يلجأ العديد لتحضير الآيس كريم في المنزل لمواجهة الطقس السيئ بالمثلجات اللذيذة.

وإليكِ طريقة عمل آيس كريم زبادي توت، وآيس كريم تشيز كيك التوت، بخطوات الشيف نرمين هنو.

مكونات آيس كريم زبادي توت

عبوة من الزبادي

كوب من الكريمة المخفوقة

عبوة من الحليب المكثف المحلى

ربع كيلو من التوت الأحمر المجمد

صوص التوت

طريقة عمل آيس كريم زبادي توت

1- في البداية، اخلطي كلًا من الحليب المكثف المحلى مع الكريمة المخفوقة وصوص التوت جيدا.

2- ضيفي للخليط السابق، التوت المجمد ثم قلبي المكونات جيدا ونضعه في الثلاجة حتي يتجمد تماما.

3- يقدم مجمدا وزينيه بالكريمة وصوص التوت وبعض حبات التوت الأحمر.

آيس كريم تشيز كيك التوت

إليكِ خطوات آيس كريم تشيز كيك التوت البري، لإعدادها لأطفالك في المنزل.

مقادير آيس كريم تشيز كيك التوت

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب كريم تشيز

كوب كريمة

4 صفار بيض

كوب لبن

3 كوب توت بري مقطع خشن

ربع كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة نشا

ربع كوب ماء

كوب بسكويت مطحون

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

3 ملاعق كبيرة سكر

طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك التوت

1- كسري البسكويت، وامزجيه مع الزبدة والسكر، ثم ضعيه في قالب.

2- اضغطي على البسكويت بيدك ثم اتركيه لمدة 5 دقائق في الفرن، للتحميص.

3- ضعي الكريمة على النار حتى تغلي، وعلى الجانب الآخر أخفقي صفار البيض مع السكر والفانيليا.

4- ضيفي نصف كمية الكريمة الساخنة إلى صفار البيض وقلبي جيدًا، ثم ضعيه على النار وقلبي حتى يصل إلى درجة حرارة 85 م.

5- اتركي الخليط في درجة حرارة معتدلة، ثم امزجيه مع الكريم تشيز ثم يصب في القالب فوق القاعدة.

6- يغلي الماء على النار، ثم امزجي السكر مع النشا ثم أضيفي التوت وقلبي جيدًا حتى يصبح قوامه سميكا.

7- وزعي صوص التوت، أعلى طبقة التشيزكيك.