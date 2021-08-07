منها الجفاف.. 6 أضرار للاستحمام أكثر من مرة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الاستحمام في الصباح يوفر تحفيزًا للاستيقاظ لدى البعض، وفي الليل بمثابة وسيلة استرخاء مهمة.

وإذا كنت تخطط للاستحمام يوميًا لأنك تعتقد أنه من المفترض أن تفعل ذلك، فإن الاستحمام كثيرًا عندما لا تكون بحاجة للنظافة الشخصية، مثل إزالة الغبار والأوساخ أو الجراثيم، يمكن أن يكون ضارًا بالفعل لبشرتك، على النحو التالي وفق ما أورد موقع "healthline".

1- يقلل من البكتيريا المفيدة:

يمكن أن يقلل الاستحمام يوميًا من البكتيريا المفيدة على بشرتك، وإذا كنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم، أو تعمل في مصنع كيماويات أو منشأة طبية، يمكنك عمل ذلك كل يوم.

وأكدت الدراسات أن الاستحمام عدة مرات في الأسبوع يكفي لمعظم الناس على الرغم من أننا قد نربط البشرة الدهنية بالبشرة المتسخة، إلا أن الحقيقة هي أن البشرة الصحية تحتفظ بطبقة من الزيت، لذلك من الأفضل عدم غسلها أكثر من اللازم.

2- أنت بحاجة إلى تلك البكتيريا:

يوجد توازن دقيق للكائنات الحية الدقيقة على الجلد، وإذا تم تعطيله باستخدام صابون قوي، فإن الجلد يصبح عرضة لظهور المزيد من الكائنات الحية الدقيقة.

يجب أن نعرف أن أجهزتنا المناعية تحتاج إلى قدر معين من التحفيز بواسطة الكائنات الحية الدقيقة العادية والأوساخ والتعرضات البيئية الأخرى، من أجل تكوين الأجسام المضادة الواقية والذاكرة المناعية، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الاستحمام اليومي ضارًا، حيث أوضحت الدراسات أنه بمرور الوقت، قد يقلل من قدرة الجهاز المناعي على أداء وظيفته ويسبب ذلك العديد من الأمراض.

3- جفاف الشعر:

يمكن أن يؤدي غسل شعرك كل يوم إلى تجريده من الزيوت الطبيعية، ما قد يجعله باهتًا أو جافًا أو مجعدًا.

ووفقا لدراسات، يجب أن تغسل شعرك مرتين فقط في الأسبوع، خاصةً إذا كان ناعمًا أو ضعيفًا أو تالفًا، وفي الأيام التي لا تغسله فيها، لا يزال بإمكانك المساعدة في إعادة بناء الرطوبة، إذا كنت تستحم لأن شعرك يبدو دهنيًا أو مسطحًا، يمكنك رشه ببعض الشامبو الجاف أو بودرة ماصة للزيوت بدلاً من ذلك.

4- جفاف بشرتك:

قد يؤدي الاستحمام يوميًا إلى إصابتكِ ببشرة جافة ومتهيجة، قد ترغب في الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة، لكن بشرتك لا تفعل ذلك.

يسحب الماء الساخن الزيوت الطبيعية من بشرتك، ما يحميها ويحافظ عليها رطبة وصحية، ويمكن أن يسمح الجلد الجاف المتشقق للبكتيريا والمواد المسببة للحساسية باختراق الحاجز الذي يجب أن توفره البشرة الصحية، ما يؤدي إلى التهابات الجلد أو حب الشباب أو الحساسية.

وإذا كنت تعاني من الإكزيما بالفعل، فإن الماء الساخن سيؤدي إلى تفاقمها، وبالتالي يجعلك تعاني من التهاب الجلد وحكة، بشكل عام، لذا لا يفضل الاستحمام بالماء الساخن على الإطلاق للأشخاص الذين يعانون من مشاكل التهاب الجلد.

5- تعبث بصحة فروة رأسك:

فروة الرأس هي نظام بيئي دقيق، إذا تم غسله بشكل متكرر، فإنه يفقد زيوته الواقية، وإذا لم يتم غسله بشكل متكرر بما فيه الكفاية، يمكنك تجربة تراكم.

وإذا كنت تغسل شعرك مرة أو مرتين يوميًا، فقد تصاب بالتهاب الجلد (التهاب الدهني أو التماسي) والمشكلات الفطرية في فروة الرأس، عادةً ما يكون كل يومين أو أقل.

تحدث هذه الحالات مع كثرة الغسيل لأن الزيوت مخططة من فروة الرأس، ما يتسبب في جفاف الجلد وتقشره.

وإذا قمت بعد ذلك بقطف تلك الرقائق أو كشطها، فقد ينتهي بك الأمر إلى إتلاف بصيلات شعرك، ما قد يؤدي إلى التساقط لذلك.

وإذا كنت تكافح لتحديد جدول الاستحمام المناسب لنفسك، خاصة إذا لاحظت تساقط قشور كثيفة، وجلبة صفراء أو حتى وردية، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك العام أو طبيب الأمراض الجلدية حول خطة العلاج أو الاستحمام مناسب لك.

6. إهدار الماء:

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في عام 2015 أن نحو 20٪ من المياه المفقودة في كل دش تذهب دون استخدام، ويرجع ذلك إلى الهدر السلوكي، أو ننتظر أن يصبح الجو حارًا بدرجة كافية، أو نسترخي، أو أخذ وقتنا بين المنتجات، يمكن أن تتراوح النفايات السلوكية من 1.7 إلى 3.4 جالون إلى 2.5 إلى 4.9 جالون لكل دش، لذلك يجب أن نحاول من تقليل هدر الماء، والمحافظة على البيئة.