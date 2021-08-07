احذري استخدام الصابون على البشرة.. وإليكِ البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

قد تتراكم الأوساخ والزيوت والمواد اللزجة، بسبب الملوثات أو العرق أو غيره، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى احمرار وتهيج وظهور البثور وشيخوخة الجلد.

في حين أن الكثير من الناس لا يعتقدون أن قطعة الصابون هي منظف للوجه، فإن البعض الآخر يفضل استخدامها، دون دراية أنها مضرة.

الأمر يعتمد على الصابون الذي تختاره، ومع ذلك، فإن معظم قطع الصابون لا تصنع لوجهك، إذ يمكن أن تجعل بشرتك جافة ومتهيجة، وذلك وفق ما أور موقع "healthline".

هل هناك فوائد لغسل وجهك بالصابون؟

يمكن أن تكون بعض قطع الصابون ألطف على البشرة الحساسة، ومع ذلك، قبل استخدام أي قطعة لوجهك، من المهم التأكد من تركيبها للاستخدام على وجهك.

هناك العديد من العلامات التجارية للعناية بالبشرة التي تقدم صابونًا مصنوعًا خصيصًا لوجهك، ابحث عن غير المعطرة والمضادة للحساسية والتي تحتوي على مستويات عالية من مكونات الترطيب، مثل:

سيراميد

جلسيرين

حمض الهيالورونيك

النياسيناميد

تجنب المكونات مثل:

الأصباغ

بارابين

العطر

اللانولين

الفورمالديهايد

ما هي الآثار الجانبية لاستخدام قالب صابون على وجهك؟

لا تعد قطع الصابون التقليدية خيارًا جيدًا لوجهك، حتى لو كانت رائحتها رائعة، غالبًا ما تكون القطع معطرة ومصبوغة، وقد تؤدي الروائح والأصباغ إلى تهيج البشرة الحساسة على وجهك، قد يترك هذا بشرتك حمراء أو بها حكة أو بقع.

كما يمكن أن تكون قطعة الصابون مادة كاشطة وتهيج بشرتك، لذا أن يحتوي أي منظف تستخدميه على وجهك على مكونات مرطبة، ولا تحتوي معظم قطع الصابون التقليدية على هذه المكونات.

وكقاعدة عامة، يعتبر صابون القطع التقليدي قاسيًا جدًا بحيث لا يمكن استخدامه على بشرة الوجه الحساسة، إذ تحتوي معظم القطع على درجة حموضة عالية، هذا يجعلها رائعة لإزالة الأوساخ والشحوم من جسمك، ولكنها لا تصلح لكي تستخدمها على وجهك.

ما البديل؟

لديك عدة خيارات عندما يتعلق الأمر بتطهير الوجه، من المهم البحث عن المنتجات المصممة خصيصًا لوجهك، والخيار الأفضل بالنسبة لك يعتمد على نوع بشرتك وتفضيلاتك.

على سبيل المثال، قد ترغب في البحث عن منظف بمكونات مقاومة لحب الشباب مثل حمض الساليسيليك إذا كنت تحاول منع انتشار الحبوب فالقرار هنا يرجع للمشكلة التي تعاني منها.

منظف كريمي:

إذا كنت قلقا من وجهك الحصول على ما يكفي من الرطوبة، فإن منظفات كريم هي خيار رائع، هذه المنظفات السميكة لطيفة وتحتوي على مكونات ترطيب، إنهم اختيار جيد للأشخاص الذين يعانون من بشرة جافة أو حساسة.

منظفات الرغوة:

هذه المنظفات تشكل رغوة كبيرة في إزالة الزيوت الزائدة، إنها خيار ذكي للأشخاص الذين يعانون من بشرة الدهنية أو المختلطة.

منظفات حب الشباب:

إنها رائعة لامتصاص الزيوت وتنظيف المسام الخاصة بك، إنهم اختيار جيد للأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية أو الجلد المعرضين للحب الشباب، أو الجلد المختلط.

منظفات على شكل هلام:

هذه لها اتساق يشبه هلام، إنها رائعة في تنظيف مسامك وإزالة الزيوت من بشرتك، إنهم عموما اختيار جيد للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب أو البشرة الدهنية.

المنظفات الميسيلار:

لقت منظفات الميسيلار زيادة شعبية في السنوات الأخيرة، إنهم رائعون لتنظيف الوحه من تراكم الماكياج من بشرتك، كثير من الناس يحبونهم أيضا لراحتهم، كما لا تحتاج إلى شطفه بعد استخدامه.