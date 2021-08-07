«اتقي ربنا».. هجوم لاذع على فيفي عبده بسبب وصلة رقص على أغنية الجسمي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة والراقصة فيفي عبده، لهجوم لاذع من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها الأخير على شواطئ الساحل الشمالي، وهي تقدم وصلة رقص على أحدث أغنيات حسين الجسمي «حتة من قلبي».

وظهرت الراقصة في المقطع التي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بفستان ملون من الستان، دون أكمام، متوسط الطول، مع «سليبر» باللون الأبيض، وهي ترقص على الشاطئ بشكل لافت للأنظار، مُرفقة تعليق مع المقطع: «من الساحل الشمالي أغنية الجسمي الجديدة أنا بحبكم أنتم بتحبوني».

وسرعان ما هاجمها الرواد، بسبب ما تقدمه، معلقين: «اتقي ربنا كنتي تعبانة وفي المستشفى»، «إيه ده مش كفاية كده»، «حرام كده عندك حفيدة».

وفي يوليو الماضي، كشفت فيفي عبده عن تطورات حالتها الصحية عبر موقع «انستجرام»، حيث ظهرت الفنانة فى المقطع المصور وهى بصحة جيدة للغاية قائلة: «رجعت تانى يا جماعة لازم الدنيا تمشي أنا بشكر ربنا خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقي كويسة باذنك يارب بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعاكو ليا».