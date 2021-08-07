حكاية رؤية ممدوح عبدالعليم لابنته قبل ولادتها بـ3 سنوات: دخلت جوه قلبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة من نوع خاص جمعت الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم بابنته الوحيدة «هنا»، سبق وأن تحدث عنها مرارا قبل أن يغادر عالمنا منذ عدة سنوات، ليعاود الجمهور تذكرها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتداولها خاصة لقاءه في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «سي بي سي».

ممدوح عبدالعليم: شفت بنتي قبل ولادتها

وقال «عبدالعليم»، إنه شاهد ابنته قبل ولادتها بحوالي 3 سنوات، أثناء انشغاله بترتيب مسكن الزوجية خلال فترة خطبته من زوجته الإعلامية شافكي المنيري، قائلا إنه شاهد طفلة جميلة تجري من مكان بعيد ثم ارتمت بأحضانه.

واستكمل الراحل عبدالعليم، رؤيته للطفلة التي كانت ترتدي ملابس وردية اللون: «فجأة اختفت وتركت داخلي حالة من الفرح ومع مرور الأيام وزواجه رزقه الله بابنته التي تشبه ما رآه في غفوته».

وحكى الفنان الراحل بالتفصيل: «كنت قاعد في وسط الريسبشن لقيت بنتي عندها 3 سنين بتجري وهي حافية بشعرها، صورة قبل ما تولدت وراحت تجري عليا وشقت قلبي ودخلت جواه»؛ لتتعجب الإعلامية منى الشاذلي مما قاله؛ ليرد: «أنا بنتي شوفتها ودي رؤية وأنا صاحي ومش نايم وكأنها رسالة من ربنا إن في وسط تعبك هناك شيء طيب».

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وتطرق «عبدالعليم»، الذي رحل عن عالمنا عن عمر 60 عاما إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة في نادي الجزيرة، للحديث عن تفاصيل العلاقة بابنته «هنا» بعد ولادتها، حيث كان يهتم بكل تفاصيلها طوال الوقت.