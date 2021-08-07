6 أطعمة يجب تناولها نيئة للحماية من أمراض تهدد الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يساعد تناول بعض الأطعمة النيئة غير المطبوخة على حماية الجسم من العديد من الأمراض التي يمكن أن تصيبه، وذلك لأن الأطعمة النيئة خالية من الزيوت ومنخفضة السعرات الحرارية، فإن تعريض بعض الأطعمة للحرارة العالية يقلل من محتواها الغذائي.

ومن بين الأطعمة النيئة التي يفضل وجودها في النظام الغذائي وتساعد على إمداد الجسم بالفوائد والحماية من الأمراض المختلفة، كما ذكرها موقع «Times of India».

أطعمة يجب تناولها نيئة للحماية من الأمراض التي تهدد الجسم

- البصل

تناول البصل نيئا في السلطة له العديد من الفوائد للجسم لاحتوائه على مضادات الأكسدة المفيدة للكبد، ويساعد مادة الليسين الموجود في البصل على الوقاية من أمراض القلب وتقليل ضغط الدم.

- الطماطم

تعتبر جزء من النظام الغذائي لاستهلاكها بطرق متنوعة، ولكن من الأفضل تناولها نيئة في السلطة لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تنقص بعد طهيها.

- الشمندر

من النباتات الغنية بالحديد ويمكن تناوله سلطة أو عصير، ويساعد تناوله على خفض ضغط الدم المرتفع ويزود الجسم بالطاقة.

- الثوم

- يقدم الثوم العديد من الفوائد للجسم ويفضل تناوله في الصباح الباكر عن طريق تقطيع فص إلى قطع صغيرة ورش العسل عليه ومضغه جيدا، فالثوم النيء له فوائد طبية حيث تناوله مرتين أو أكثر في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، إذ يعمل الثوم كمضاد للالتهابات ويعزز المناعة.

- المكسرات

يعتبر تناول المكسرات نيئة أمر صحي لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة للجسم، ومن ضمن المكسرات المفيدة اللوز والجوز والكاجو والفستق.

- البروكلي

يحتوى البروكلي على المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين مما يساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.

استشاري تغذية علاجية: تحمي الجسم من الأمراض

وأكدت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، أثناء حديثها لـ «هُن»، أن تناول هذه الأطعمة يساعد على مكافحة الجسم للأمراض، وذلك لأنه عند استخدام بعض منها للطهي يفقدها جزءً كبيرًا من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.