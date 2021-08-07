أول رد من خطيب قاتلة صديقتها بكفر الدوار: «مليش علاقة بالموضوع» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرج الشاب أحمد فؤاد الجميل، خطيب «نورهان»، الفتاة المتهمة بقتل صديقتها «نجلاء» في كفر الدوار بعدما تصدر اسمه حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، عقب ظهوره في مجموعة من صور المتهمة وتداولها رواد السوشيال ميديا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل مقطع فيديو ظهر خلاله الشاب أحمد فؤاد الجميل، خطيب الجانية وقال خلاله:«أنا أحمد فؤاد الجميل بكلمكم وأنا قاعد في البيت وأنا الحمدلله مليش علاقة بالموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد، وحابب أشكر كل الناس المحترمة اللي سألت عليا».

ومن جانبها كشفت إحدى صديقات الضحية نجلاء نعمة الله، عن آخر لقاء جمع بين الجانية والمجني عليها «نجلاء» الفتاة التي لقت مصرعها داخل مقر عملها بعيادة طبيب عيون بمول تجاري بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على يد صديقتها وتدعى «نورهان».

وقالت «خ.ف» خلال حديثها لـ«هن»، إن المتورطة في القتل حرصت على الوقوف بجانب الضحية نجلاء أيام خطوبتها التي شهدتها الأيام الماضية، وألبستها الحذاء يوم خطوبتها، وكانت تشاركها لحظات الفرحة في آخر لقاء لهما، وفي النهاية كان جزاؤها الخيانة والغدر والتدبير لقتلها.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة المجني عليها لقاتلتها بمناسبة نشر صور خطوبتها عبر حسابها بموقع «فيس بوك» حيث كتبت لها تعليق قائلة: «اللهم بارك.. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي ويجمع بينكم على خير يا رب»، وذلك قبل أيام من تعرض «نجلاء» لمؤامرة انتهت بقتلها على يد صديقتها بالاشتراك من آخرين.

ومن جانبها كشفت «ن.ر» ابنة عم «نجلاء» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها في تصريحات لـ «هن» قائلة: «الضحية أهدت هاتف للقاتلة منذ فترة بعد تعرض هاتفها للسرقة لأنها كانت تبكي بسبب ضياعه»، مؤكدة أنها اعتادت أن تعاملها بحسن نية وكانت تهديها ملابسها والإكسسوارات الخاصة بها.