5 علاجات منزلية يحققها الفازلين للجلد.. منها الترطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الجلد هو أكبر عضو في الجسم، لذا من المهم العناية به جيدًا، وللفازلين استخدامات متعددة للعناية بالبشرة لجميع أفراد الأسرة، لكن هناك أسباب نوردها لكم تجعلك تستخدمه للعلاج، وفقا لموقع "healthline".

1- تخفيف جفاف الجلد:

بما في ذلك شفتيك وجفونك، يمكن أن تتقشر البشرة الجافة وتتسبب في الحكة والتشقق وحتى النزيف، نظرًا لأن المراهم أكثر فاعلية وأقل تهيجًا من المستحضرات، ففكر في وضع الفازلين على الجلد الجاف، بما في ذلك شفتيك وجفونك.

جلد الجفون هو أنحف بشرة في الجسم ويمكن أن يتهيج بسهولة، إذا جفت جفونك وتقشرها، ضع كمية صغيرة من الفازلين للترطيب والحماية، للحصول على أفضل النتائج، ضعه دائمًا عندما تكون بشرتك رطبة.

2- مساعدة الجلد المصاب على الالتئام:

بالنسبة للجروح الطفيفة مثل الجروح والخدوش، استخدم الفازلين للحفاظ على الجرح رطبًا، يساعد هذا في منع الجرح من الجفاف وتشكيل قشرة، حيث تستغرق القشرة وقتًا أطول للشفاء، سيساعد هذا أيضًا في منع الندبة من أن تصبح كبيرة جدًا أو عميقة أو حكة، طالما يتم تنظيف الجرح يوميًا، فلا داعي لاستخدام المراهم المضادة للبكتيريا.

3- منع حدوث التهاب:

هو تهيج مؤلم للجلد يحدث عندما تحتك أجزاء الجسم ببعضها البعض أو تحتك بالملابس، لمنع الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى ظهور بثور، ضع الفازلين على المناطق التي تعاني من مشاكل، مثل القدمين أو الفخذين.

4- علاج طفح الحفاضات:

أفضل طريقة للوقاية من طفح الحفاض هي الحفاظ على بشرة طفلك جافة ونظيفة قدر الإمكان، ومع ذلك، إذا أصيب طفلك بطفح جلدي، ضعي الفازلين أثناء كل تغيير للحفاضات، مع الرعاية المناسبة، يجب أن يختفي الطفح الجلدي لدى طفلك في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام تقريبًا، إذا لم يختفي الطفح الجلدي، فاستشر طبيب أمراض جلدية معتمدًا.

5- ترطيب الأظافر:

إذا كنت تستخدمين عمليات تجميل الأظافر والقدمين بشكل متكرر، ضعي الفازلين على أظافرك وجلدك بين الملمعات، سيقلل ذلك من هشاشتها ويساعد على منع تقشر أظافرك، للحصول على أفضل النتائج، ضعيه عندما تكون أظافرك رطبة.

في حين أن الفازلين له فوائد عديدة، فلا ينبغي استخدامه في كل شيء، تجنبي وضع الفازلين على وجهك إذا كنتِ معرضة لحب الشباب، فقد يتسبب ذلك في ظهور البثور والحبوب لدى بعض الأشخاص.