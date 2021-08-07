بدلات غير تقليدية من مجموعات خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - حفلت مجموعات موسم خريف 2021 بالكثير من التصاميم الأنيقة التي تنبئك بإطلالات مميّزة في الموسم المقبل. وكان للبدلات حضور لافت في هذه المجموعات، خاصة أنها لم تأت بتصاميم تقليدية أو كلاسيكية، إنما حملت بعض اللمسات المبتكرة ما يجعلها قطعة فريدة في خزانتك.



كريستيان سيريانو Christian Siriano

كريستيان سيريانو Christian Siriano



قدّمت علامة كريستيان سيريانو Christian Siriano بدلة على شكل بيجاما مصنوعة من المخمل وبألوان ترابية مموّجة تتداخل معها لمسات من اللون الذهبي. هي من تصاميم البدلات التي تناسب السهرات والمناسبات الفاخرة، والتي لا تناسب أوقات النهار إذ قماشها المخملي اللامع يجعل إطلالاتك في النهار تبدو صاخبة.

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ديل كور Del Core

ديل كور Del Core



من اللون البنفسجي الفاتح، بالدرجات الباستيلية، قدّمت علامة ديل كور Del Core بدلة بتصميم عصري وأنثوي. يأتي السروال بقصّة مريحة ومنسدلة أما السترة فقصيرة مع أزرار كبيرة وياقة ملتفة على شكل عقدة كبيرة. ما يجعل هذا التصميم عمليّ في خزانة السيدة، هو قدرتها على ارتدائه في النهار والمساء على حد سواء.



جيني Genny

جيني Genny



تصميم غريب من البدلات قدّمته علامة جيني Genny حيث جاء السروال ضيّقاً ومرفقاً بتنورة قصيرة، وهو تصميم لم نعهد رؤيته في مجموعات البدلات الموسمية. أم السترة فجاءت متوسّطة الطول. وعلى الرغم من غرابة هذا التصميم، فإن لونه الفاتح وقصّته الناعمة تسمح لك بارتدائه في مختلف الأوقات والمناسبات.

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جايسون وو Jason Wu

جايسون وو Jason Wu



علامة جايسون وو Jason Wu بدورها قدّمت تصميماً أنيقة من البدلات، مؤلفاً من سروال قصير وفضفاض تزيّنه الكسرات عند الجانبين. أما السترة فمتوسطّة الطول ومزيّنة بجيوب عريضة ويتدلى من ياقتها قطعة قماش على شكل وشاح. هو تصميم كلاسيكي رغم تميّزه، يناسب مختلف الإطلالات حتى بإمكانك ارتداؤه إلى العمل.



3.1فيليب ليم 3.1Phillip Lim

3.1فيليب ليم 3.1Phillip Lim

البدلة التي قدّمتها علامة 3.1فيليب ليم 3.1Phillip Lim تندرج ضمن التصاميم العصرية والجريئة بامتياز. وقد أضافت العلامة من جرأة الإطلالة من خلال تنسيقها مع حذاء بالكعب العالي. يمكنك أن تحافظي على اللمسة العصرية عندما تختارين حذاء رياضياً او مسطحاً مثلاً.