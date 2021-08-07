انتقام «حنان».. فضحت حبيبها في خطوبته على أخرى والتانية «فتحت دماغه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام واحد فقط شهد قصة الحب التي جمعت بين حنان الرملي، 21 عام، وحبيبها الذي قرر التقدم لأسرتها لإعلان خطبتهما بشكل رسمي، عقب عام من الارتباط كانت تحلم «حنان» بليلة الخطبة، وارتداء الدبلة، والزواج ممن اختاره قلبها وعقلها، قبل أن تفاجأ بخطبته على فتاة أخرى، كان على علاقة بها بالوقت نفسه.

صدمة سيطرت على الفتاة العشرينية، التي تقطن بحي المهندسين، بعدما علمت بالأمر، خاصة أنه جاء عقب تنزههما سويًا لشراء بدلته، التي أقنعها حينها أنها لحضور إحدى حفلات الزفاف، لتكتشف أنها حفل زفافه، وأنه العريس وليس أحد المعازيم في الفرح.

لم تُفكر «حنان» كثيرًا في عتابه أو حتى معرفة أسبابه، لتقرر الانتقام على الفور منه، وخلال خطبته، لتفسد فرحته نهائيًا.

«كنا مرتبطين من قبل سنة، ومتفقين على كل حاجة، واتقدم لأهلي ومكانش فيه مشاكل، اكتشفت بالصدفة إنه بيكلم بنت واعتقدت إنها صديقة مثلًا أو مجرد معرفة، لكن اللي عرفته أنه كان في علاقه معاها في نفس الوقت اللي المفروض إحنا مع بعض، من خلال صديق مشترك».

هكذا سردت «الرملي» الأمر خلال حديثها لـ «هُن»، مؤكدة أنه كان أشبه بالمفاجأة غير المتوقعة، ما دفعها للانتقام على الفور.

وتابعت: «قبل الخطوبة نزلت اخترت معاه البدلة، وبقي بيختار حاجات غالية وشيك، وأنا أقوله ليه كل ده هو فرحك مثلا، يقولي لأ أنا معزوم، بس طلع فرحه فعلًا».

نافوخه اتفتح في القاعة

انتقام سريع دبرته ونفذته الفتاة، كرد اعتبار لكرامتها وحبها، بعدما قررت الذهاب لحفل الخطبة، وتقديم المباركات والتهاني: «لبست واتشيكت وأخدت صحابي وطلعنا على الفرح، رقصنا وهيصنا، وفي الآخر، روحت للـ Dj إديتهم فلاشة يشغلوها كان فيها كل صورنا وفيديوهات لينا واسكرين شوت ما بينا وريكوردات وهو بيقولي يا بيبي وكل حاجة»

وتابعت الفتاة: «هو أذاني، لما شافني مكانش على بعضه، وحاول يمشيني، وهي كمان حبت تغيظني لكن مسكتش».

وواصلت حنان الرملي: «وصلي إنها فتحت نافوخه واتعمله غرز كتير في دماغه، وإصابات من الضرب ورمتله الدبلة في وشه».

وأكدت الفتاة العشرينية أنها تعرضت لهجوم لاذع، لكن ما فعلته هو رد للأذى الذي أصابها.