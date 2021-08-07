الامارات | دبي.. الترويح والترفيه

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. الترويح والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل دبي زوّارها بكثير من المُتع، وأسباب الدهشة، وتوفر للمقيمين والسيّاح المئات من وجهات الترويح والترفيه، ما وضعها في مقدمة الوجهات السياحية بين مدن العالم.

وتعدّ الرياضات المائية في مقدمة النشاطات الجاذبة في الإمارة، خصوصاً في فصل الصيف، حيث يمارسها الكثيرون في عدد من الشواطئ في الفنادق والمنتجعات السياحية.

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