الامارات | 10 أطعمة تسبب السرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تسبب السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر اتباع نظام غذائي صحي أحد أهم الخطوات التي بإمكانكم القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، حتى لو كان بإمكانكم تحمل الرغبة المُلحة لتناول الأطعمة المخبوزة، ومقاومة إلحاح من حولك للإفراط في تناول الطعام خلال التجمعات العائلية ومع الأصدقاء.

ولحسن الحظ، بات من الممكن إعداد بعض تلك الأطعمة بطريقة مختلفة حتى تكون آمنة وصحية. أما بقيتها فللأسف، فلا تحتوي على أي قيمة غذائية، وتحتاجون فقط إلى طردها خارج نظامكم الغذائي. ولحماية صحتكم، احرصوا على التخلص من المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعاً وتجنب هذه الأطعمة، وذلك حسب ما ذكرته دراسة نشرت في صحيفة «تايمز أوف إنديا» هذا العام:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news