الامارات | تشارلي واتس يغيب عن «رحلة موسيقية»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلي واتس يغيب عن «رحلة موسيقية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يفوّت تشارلي واتس، عازف آلة الدرامز الإيقاعية في «رولينغ ستونز»، الجولة التي تعتزم الفرقة إجراءها في أميركا في الخريف، لدواعٍ طبية، بحسب ما كشف الناطق باسمه. وقال المتحدث باسم الموسيقي البالغ 80 عاماً إن «تشارلي خضع لعملية تكللت بالنجاح»، لكن الأطباء يرون أنه بحاجة إلى الراحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف «إنه لأمر مخيّب للآمال قبل أسابيع قليلة من بدء التمرينات، وهذا أقلّ ما يمكن قوله في هذا الشأن، لكنّ أحداً لم يكن يتوقّع ذلك».

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