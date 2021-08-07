الامارات | خبراء أردنيون يكتشفون ديار النبي لوط

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أردنيون يكتشفون ديار النبي لوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن خبراء أردنيون، خلال ورشة أقامتها جمعية أدلاء السياح، عن اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية جنوب المملكة.

وأكد رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية، محمد حماد، في بيان صحافي، أمس، أهمية الإعلان عن الاكتشافات العلمية، خصوصاً اكتشاف ديار النبي لوط في الأغوار الجنوبية، الذي يعتبر من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية. وقدم الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، الأدلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط، مضيفاً أن المملكة أمام اكتشاف عالمي.

وقال عضو جمعية أدلاء السياح، غسان عويس «أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الأغوار الجنوبية، تستند على إثباتات علمية متينة وقوية، وآن الأوان للاستفادة منها».

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