الامارات | #النصف_الحلو.. THE TOUCH OF KNIT مجموعة خريف وشتاء 2021 بين الطابع الرسمي والذوق المريح

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. THE TOUCH OF KNIT مجموعة خريف وشتاء 2021 بين الطابع الرسمي والذوق المريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدّد احتياجات وأنماط جديدة إيقاع حياتنا اليومية، وتضع معايير واضحة لاختيارات جديدة بشكل مدروس أكثر، فالطبيعة تخطّ لنا المسار الذي يجب أن نسلكه لتكون بمثابة الملهمة المثالية والقادرة على تجديد الإحساس بالرفاهية. ومن هنا، تبتعد الأزياء عن طابعها الجمالي أو الوظيفي البحت، لتعبّر كذلك عن أسلوب قائم على الاتحاد بين الشعور بالمتعة والتوازن.

لقد سمحت لنا العودة إلى القيم الأصيلة والطبيعية بتقدير أهمية الزمان والمكان، وأهمية الاستمتاع بهما على أكمل وجه، فمفاهيم الأماكن الداخلية والخارجية والخاصة والعامة تتوازى كلّها، ما يؤدي إلى محو الحدود أحياناً في ما بينها لإعطاء الحياة لمفهوم جديد لأزياء نهارية متعددة الاستخدامات، عفوية، وبسيطة، وواضحة الخطوط، دون إهمال التفاصيل، تجمع بين الراحة والأناقة بشكل أساسي.

مواد الحياكة

السمات المميّزة للملابس المحبوكة والتي لا تُضاهى تلقي بتأثيرها على جميع فئات المجموعة لإنشاء موسم ينطق بروعة الحياكة. فمن المعاطف خفيفة الوزن ذات الخطوط الانسيابية، إلى السترات، والسترات المبطّنة المحشوة بريش الأوز الناعم، وإلى المجموعات المتطابقة والفساتين المحبوكة، والإطلالات المتكاملة، والأطقم المزدوجة، بالإضافة إلى الحقائب والأحذية، كلّها تمتاز بعناصر جمالية مشتركة تثري المظهر من خلال ترجمة جديدة لمفهوم الراحة العصرية.

الألوان

تركّز المجموعة على الألوان الكلاسيكية، ومجموعة مختارة من الأشكال التي تعكس السحر والاستقرار بشكل طبيعي. كما تبثّ القطع أجواء من الوضوح والإشراق من النظرة الأولى بفضل درجات ألوان الباستيل الهادئة التي تضفي لمسات ملوّنة ومتناغمة.

كما تتلاحق درجات اللون الرمادي وتتنافس بأنسجة مختلفة، بالتناوب مع لوحة مكثفة من بياض الشتاء الدافئ الذي يوحي بالراحة مع ظلال هادئة من درجات العاجي، والبيج الرقيق، والبني الذهبي، منتشرة من خلال المواد الثمينة والناعمة، لتشكيل أناقة طبيعية وبسيطة.

وتمتاز مجموعة أزياء الموسم الجديدة بالراحة والبُعد عن الرسمية، إذ تنتمي إلى عالم لا تحدّه احتياجات المناسبات الخاصة، حيث الحوار مفتوح بين الراحة وقيمة الملابس الخالية من القيود. ومع وضع الجانب العملي دائماً في الاعتبار، يؤكّد الجمع بين الطابع الرسمي والذوق المريح الأحكام الأساسية للأسلوب الأنيق البعيد عن التكلّف والبروتوكولات الصارمة.

السترات والمعاطف

تكتسي المعاطف الواسعة بالأقمشة ذات الخامات المقاومة للماء، بينما تُثري الأقمشة الفاخرة الملابس الخارجية الرياضية. وبعد إعادة تقديم الحياكة ذات النعومة الفائقة، تسود جودة الألياف الطبيعية الأقمشة ذات تأثير الغارزا، والأقمشة المزدوجة، والكشمير الدافئ.

وتماشياً مع الوجهة الجديدة التي تتّخذها الموضة، تُظهر السترات المصنوعة من الجيرسيه والمجموعات المتطابقة بشكل أفضل التعبير المعاصر، وتقدّم أسلوباً غير رسمي بناءً على الاحتياجات الجديدة، ما يفسّر تماماً الرغبة في الجمع بين الراحة والأناقة. وبفضل الكشمير، والألوان الصلبة، والأنماط الملوّنة بدقة، وقماش تيري الفرنسي خفيف الوزن، تكتسب السترات مرونة تزيدها قدرة على تتبع حركة الجسم، وتجعلها تتوافق بشكل مثالي مع البنطلونات الناعمة، أو السراويل الرياضية، أو التنانير القابلة للسحب.

البنطلونات والتنانير

تقوم الأحجام الناعمة والمريحة للبنطلونات بدور مهم في تشكيل المظهر المعاصر وإرساء التناغم والراحة في الملابس غير الرسمية في توازن جديد بين التقاليد والابتكار. في هذه المجموعة، يتم تعزيز الاهتمام بالتصميم والتفاصيل من خلال المواد والقوام الخاص.

ولا يقلّ حضور التنانير أهمية، وهي مثالية لإضفاء مظهر مميّز على وقت من أوقات من اليوم.

الإكسسوارات

تجسّد الإكسسوارات بشكل مثالي مفهوم الراحة العصرية والجاذبية المميّزة السائدة في المجموعة، فتشكّل عناصر تعزّز التواصل بين الأسلوبين الداخلي والخارجي، وتميّز وتثري المظهر بأناقة متعدّدة الاستخدامات لتتناسب مع أي لحظة من اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news