الامارات | القحط يتسبب في غياب الثلوج عن جبال الإنديز

شكرا لقرائتكم خبر عن القحط يتسبب في غياب الثلوج عن جبال الإنديز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد سلسلة جبال الإنديز، التي تجتذب هواة التزلج لأميركا الجنوبية، انخفاضاً استثنائياً في تساقط الثلوج هذا العام بسبب موجة قحط مستمرة منذ نحو عقد، قال العلماء إنها مرتبطة بارتفاع درجة حرارة الأرض. وبسبب ندرة الأمطار والثلوج، غابت الثلوج عن قمم شامخة بين الإكوادور والأرجنتين ولم تغطِّ الثلوج سوى أجزاء متفرقة أو غابت كلياً لتكشف عن اللون البني في الجبال.

ومع تراجع معدلات سقوط الثلوج وتقلص الطبقات الجليدية في المنطقة، قال ريكاردو فيلالبا كبير المحققين في معهد الأرجنتين للثلوج والجليد ودراسات علوم البيئة، إن المجتمعات التي تعتمد على ذوبان الثلوج من الجبال كمصدر للمياه ستعاني نقصها على الأرجح. وقد اضطر بعض منتجعات التزلج لنقل الجليد والثلوج لتغطية ممراتها أو اللجوء للثلج الاصطناعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news