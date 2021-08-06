«هيموتوني الحقيني».. ابنة عم ضحية كفر الدوار: ماتت وهي بتستنجد باللي غدرت بيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت ابنة عم نجلاء نعمة الله الشهيرة بـ«فتاة المول» التي راحت ضحية جريمة قتل على يد صديقتها بالاتفاق مع اثنين من القرية المقيمة فيها بمدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، تفاصيل علاقتها بصديقتها القاتلة.

وقالت «ن.ر» ابنة عم «نجلاء» إن الضحية أهدت هاتف للقاتلة منذ فترة بعد تعرض هاتفها للسرقة لأنها كانت تبكي بسبب ضياعه، مؤكدة أنها اعتادت أن تعاملها بحسن نية وكانت تهديها ملابسها والإكسسوارات الخاصة بها.

وأضافت خلال حديثها لـ«هن»: «نجلاء كانت طيبة ماشية على الأرض وتعرف ببساطتها، وكانت تسعى لإرضاء جميع من حولها وبتفرح للكل وربنا شاهد على كلامي طيبة وجميلة ومفيش في أخلاقها ووشها دايما بشوش، كانت بتسيب شغلها وتجيبها مكانها في الوقت اللي بتكون فيه مشغولة أو عندها امتحانات».

وتابعت: «كانت بتديها لبسها وتأكلها معاها وحضرت خطوبتها، لكن غدرت بيها عشان نجلاء قالتلها خلاص كفاية كدة أنا خلصت كل حاجة وهقعد في العيادة، ودبرت لها جريمة قتل بشعة واستعانت بقريبها وصاحبه خنقوها وخبطوا دماغها في الحيط وكانت بتستنجد بيها وتردد: «الحقيني.. هيموتوني، ومتعرفش إن هي قالتلهم لهم اقتلوها».

وكانت الفتاة نجلاء نعمة الله ذهبت لمزاولة عملها في إحدى العيادات بمول شهير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتقت صديقتها وشخصين آخرين من أقاربها في مكان عملها، وأقدموا على قتلها وأتلفوا بعض الكاميرات التي وثقت تفاصيل الجريمة.