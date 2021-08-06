خطيب المتهمة بقتل «نجلاء» ضحية كفر الدوار يحذف اسمها وصورها من حسابه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب ساعات من توصل التحريات للمتهمين بقتل «نجلاء» فتاة كفر الدوار، قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الدخول على الحساب الخاص بصديقة الضحية «ن .ج» المتهمة بقتلها، لتنهال الدعوات بالموت عليها، وتوبيخها وسبها بالتعليقات، بسبب تخلصها من صديقتها بمساعدة شابين طعنًا.

ولم ينته تعبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم عند هذا الحد، وإنما طال الأمر خطيبها أيضًا، الشاب أحمد فؤاد، الذي تحولت صفحته لساحة هجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين: «إنت لسة خاطبها»، «كشفتها من الأول دي قتالة قتلة»، «كانت ممكن تقتلك».

120 ثانية.. مقطع فيديو وثق جريمة قتل نجلاء فتاة كفر الدوار بمول شهير

عاجل.. صديقة «فتاة المول» دبرت قتلها مع شابين لسرقة هاتفها ومبلغ مالي

تصرف صادم من خطيب المتهمة بقتل «نجلاء» ضحية كفر الدوار

وفي هذا الصدد، حاول أحمد فؤاد، خطيب المتهمة بقتل «نجلاء» ضحية كفر الدوار، التخلص من تعليقات الرواد الهجومية وإنقاذ نفسه.

وعلى الفور، حذف الشاب صور الخطوبة، وصور خطيبته تمامًا، كما أزال أسمها من حسابه، وحالته الاجتماعية، وتاريخ خطبتهما.

وحذف الشاب المنشورات التي تلقت العديد من التعليقات الهجومية، والغاضبة.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على مرتكبي واقعة قتل «نجلاء» داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبالفحص تبين أنهم (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة البحيرة)، بينهما صديقتها «ن. ج» وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بتكميم فمها بينما كانت المتهمة تستغيث بصديقتها، «حرام عليكي.. حوشى عني» لكنها أشارت إلى أحد المتهمين فأخرج سكينًا وطعنها عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغًا ماليًا.

ونجلاء هي مؤسسة أشهر جروب نسائي بالمحافظة، والمعروف عنها مساعدة المحتاجين مطالبين بالقصاص للفتاة.