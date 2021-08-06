علاج حساسية الجلد والهرش في فصل الصيف.. للكبار والأطفال والحوامل

القاهرة - سمر حسين - صحة

حساسية الجلد والهرش، نتيجة طبيية لأصحاب البشرة الحساسة خلال ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حر الصيف، حيث يعاني الكثير من الحساسية المُسببة للإحمرار في الجلد، والتهابه، ما يدفعهم للحكة والهرش بمكان الحساسية.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، علاج حساسية الجلد والهرش، للأطفال والبالغين والسيدات الحوامل، وفق حديث الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، قدم لـ «هُن»، حيث قدم بعض النصائح لعلام حساسية الجلد والهرش.

وجاءت نصائح «الناظر» على النحو التالي:

دراسات جديدة تكشف العلاقة بين الإفراط في النظافة وحساسية الجلد

علاج حساسية الجلد والهرش للأطفال

إليكِ عدة نصائح لعلاج حساسية الجلد والهرش لطفلك تعرفي عليها:

- خففي اللعاب على فم الطفل، لأنه بعمل على تهيج الجلد وإصابته بالحساسية.

- استخدمي المنظفات والصابون الخالي من الروائح المركزة، حتى لا تزيدي من الحساسية والالتهاب.

- قص أظافر طفلك لمنعه من الحك.

- استخدمي الماء الفاتر خلال تحميم الطفل، لفترات قصيرة، خاصة أن التحميم الطويل يمكن أن يسبب جفاف الجلد.

- رطبي الجلد جيدًا بعد الاستحمام باستخدام المراهم أو الكريمات.

- لابد من ارتدائه الملابس القطنية الناعمة، وخاصة البيضاء.

- استخدام مراهم مضادات للحساسية.

علاج حساسية الجلد والهرش للحامل

نصائح لعلاج حساسية الجلد والهرش للسيدات الحوامل:

- استخدام الكريمات التي تعمل على ترطيب الجسم والجلد بشكل كبير.

- تناول المشروبات الطبيعية التي تخلص الجسم من السموم وتساعد في تنظيفه.

- الابتعاد عن الملابس ذات الخامات البوليستر، حتى لا تزيدي من الشعور بالحكة.

- تجنب الملابس التي تزيد من التعرق وتزيد من أعراض الطفح الجلدي.

- غسل المناطق التي بها الحساسية والطفح الجلدي بالماء الفاتر وتجفيفها جيدًا.

- تناول بعض المكملات الغذائية مثل فيتامين C، التي تساعد على تكوين مضادات أكسدة قوية تساعد على الشفاء من الطفح الجلدي.

- تناول البابونج لعلاج الطفح الجلدي.

- وضع زيت الزيتون على الأماكن المتضررة لعلاج الطفح.

- استخدام زيت اللافندر للمساعدة على علاج الطفح الجلدي والحكة.

علاج حساسية الجلد والهرش للكبار

- تجنب التعرض لأشعة الشمس في أثناء ساعات الذروة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

- الحرص علي ارتداء الملابس القطنية البيضاء، أو ذات الألوان الفاتحة والبعد عن الألوان الداكنة تماماً.

- يفضل ارتداء غطاء للرأس «كاب» والجلوس تحت الأشجار والشماسي.

- استبدال الكريم العادي بكريم واقي من الشمس.

- الإكثار من شرب المياه.

- تجنبي الإكثار من مستحضرات التجميل أثناء النهار.

- استخدام دهان للجلد الملتهب بغسول طبي.

- تناول قرص مضاد للهستامين.