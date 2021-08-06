معلومات عن المتهمة بقتل «نجلاء» ضحية كفر الدوار.. صديقة عمرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم «نجلاء» ضحية كفر الدوار، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قتلها على يد شابين، بالتحريض من صديقة عمرها، طمعًا في مكانها بالعمل وسرقة أموالها.

وعلى الفور، عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الصديقة التي انقلبت عدوًا، ومتهمة في القتل، متداولين صورهما سويًا، وتفاصيل صداقتهما وعلاقتهما التي دومًا ما عبرا عنها في منشوارتهما عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن «ن. ج» المتهمة في قتل صديقتها نجلاء ضحية كفر الدوار، وفقًا لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عاجل.. القبض على المتهمين بقتل «نجلاء» داخل عيادة طبيب عيون بالبحيرة

من هي المتهمة بقتل «نجلاء» ضحية كفر الدوار؟

- من كفر الدوار.

- درست في ‎معهد تمريض «ابن سينا» بجامعة طنطا‎.

- درست بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية‎.

- تخرجت في معهد فتيات «أبو حمدة الثانوي الأزهري».

- كانت تستعد لزواجها من شاب يدعى أحمد فؤاد من الإسكندرية.

- كانت الصديقة المقربة للضحية، ووصفتها بكونها العوض من الله.

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قصة مقتل نجلاء ضحية كفر الدوار

وكشفت التحريات والتحقيقات في واقعة مقتل «نجلاء» داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن أن المتهمين بقتلها هم، 3 أشخاص بينهم فتاة صديقة القتيلة «ن. ج» واثنان آخران، وتبين أن الفتاة المتهمة تعمل سكرتيرة طبيب في عيادة قريبة من العيادة التي تعمل بها الضحية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بتكميم فمها بينما كانت المتهمة تستغيث بصديقتها، «حرام عليكي.. حوشى عني» لكنها أشارت إلى أحد المتهمين فأخرج سكينًا وطعنها عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغًا ماليًا.

ونجلاء نعمة الله، هي مؤسسة أشهر جروب نسائي بالمحافظة، والمعروف عنها مساعدة المحتاجين، مطالبين بالقصاص للفتاة.