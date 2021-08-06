جيانا فاروق: أمي أول من اتصلت بها بعد الميدالية.. «تعبت معايا كتير»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت جيانا فاروق أول مصرية وعربية وإفريقية تحصل على برونزية الكاراتيه في الألعاب الأولمبية، الفائزة ببرونزية أولمبياد طوكيو، إنها تشعر بالحزن بعدما خرجت اللعبة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، موضحةً: «هذه اللعبة من أجمل اللعبات التي يمكن متابعتها وكنت أتمنى ان تشارك الأجيال القادمة في الأولمبياد، وأتمنى أن يجري إدراجها في الدورات الأولمبية المقبلة».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أمي أول من تحدثت معها بعد فوزي بالميدالية، لأنها تعبت معي كثيرًا، وتحضر معي كل التمارين ويمكنها الإدلاء بآراء فنية حول أسلوبي في اللعب لأنها تتابعني منذ صغري».

ورجح الحكم كفة بطلة الصين في مباراة نصف النهائي، على حساب جيانا فاروق، رغم التعادل 1 - 1، وحصول لاعبة الصين على 3 إنذارات بسبب اللعب السلبي، وإلغاء أفضلية أسبقية النقاط لها، غير أن الحكم فاجأ الجميع بإعلان فوزها بالمباراة، حارما مصر من تأهل تاريخي إلى النهائي والمنافسة على الميدالية الذهبية.

واستطاعت «جيانا» أن تمنح الميدالية الأولى لفتيات العرب في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، والميدالية الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعد 3 برونزيات من خلال ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.