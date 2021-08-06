«شبه شاكيرا».. ابنة عمرو دياب تظهر في إطلالة جديدة تبهر متابعيها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خطفت كنزي عمرو دياب، ابنة الهضبة الأنظار لها في أحدث جلسة تصوير لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ابنة عمرو دياب بملابس صيفية مكشوفة، مرتدية «هاف ستوميك» باللون الأبيض، كشف عن بطنها وظهرها، مع شورت باللون الأسود تميز بـ«إكستنشن» فضفاض، وطويل من الشيفون.

واعتمدت كنزي دياب، على الشعر الكيرلي، وعدم التكلف في المكياج، حيث ظهرت تشبه النجمة العالمية شاكيرا، حسبما وصفها متابعوها.

وتفاعل العديد من الرواد والمتابعين، مع الصور التي أبدوا خلالها انبهارهم بإطلالة ابنة الفنان.

وكانت كنزي تعرضت لهجوم شديد مؤخرًا بسبب ملابسها الجريئة من المتابعين، وتشارك ابنة عمرو دياب عادًة متابعيها بمقاطع فيديو وهي تمارس هواياتها من الرياضة أو الرقص وغيرها.