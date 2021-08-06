منها التوت.. 8 أطعمة تساعد على علاج الضغط المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم من أكثر عوامل الخطر شيوعًا، ويتم استخدام بعض الأدوية، بما في ذلك مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، بشكل شائع لخفض مستويات ضغط الدم.

ومع ذلك، فإن تغييرات نمط الحياة، بما في ذلك التعديلات الغذائية، يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم إلى النطاقات المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفيما يلي، 8 أطعمة تساعد على علاج الضغط المرتفع، كما جاء في موقع "healthline".

1- الحمضيات:

قد يكون للفواكه الحمضية، بما في ذلك الجريب فروت والبرتقال والليمون، تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم، حيث إنها محملة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، وأظهرت الدراسات أيضًا أن تناول عصير البرتقال والجريب فروت قد يساعد في تقليل ضغط الدم.

2- سمك السلمون والأسماك الدهنية:

الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لدهون أوميجا 3، والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب، وقد تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل مستويات المركبات المقيدة للأوعية الدموية المسماة أوكسيليبينز.

وربطت الأبحاث بين تناول كميات أكبر من الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 وخفض مستويات ضغط الدم.

3- الفول والعدس:

الفاصوليا والعدس غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، مثل الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وأظهرت العديد من الدراسات أن تناول الفول والعدس قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

4- التوت:

ارتبط التوت بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، بما في ذلك قدرته على تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر التوت مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، وهي أصباغ تمنح التوت لونه النابض بالحياة، وثبت أن الأنثوسيانين يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الدم ويقلل من إنتاج الجزيئات التي تقيد الأوعية الدموية، مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

5- الفستق:

الفستق مغذي للغاية، وقد ارتبط استهلاكه بمستويات ضغط الدم الصحية، فهو غنية بعدد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم، بما في ذلك البوتاسيوم.

6- الجزر:

يحتوي الجزر على نسبة عالية من المركبات الفينولية، مثل أحماض الكلوروجينيك، والكوماريك، وأحماض الكافيين، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

7- الكرفس:

الكرفس من الخضروات الشعبية التي قد يكون لها آثار إيجابية على ضغط الدم، حيث أنه يحتوي على مركبات تسمى الفثاليدات، والتي قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم، ووجدت الدراسة نفسها التي ربطت بين تناول الجزر النيء وانخفاض ضغط الدم أنه من بين الخضار المطبوخة التي يتم تناولها بشكل شائع، كان تناول الكرفس المطبوخ مرتبطًا بشكل كبير بخفض ضغط الدم.

8- البروكلي:

يُعرف البروكلي بآثاره المفيدة العديدة على الصحة، على سبيل المثال، قد تكون إضافة هذا النبات الصليبي إلى نظامك الغذائي طريقة ذكية لخفض ضغط الدم، كما أن البروكلي مليء بمضادات الأكسدة الفلافونويد، والتي قد تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تعزيز وظيفة الأوعية الدموية وزيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم.