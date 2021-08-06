ما يحدث لجسمك إذا تناولت حليب الكركم قبل النوم.. وإليك طريقة التحضير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن لمشروب حليب الكركم أن يصنع المعجزات في جسمك أثناء نومك، خاصة إذا كنت تتناوله يوميًا قبل الذهاب إلى النوم، حيث يساعد في تقوية جهاز المناعة لديك، وإزالة السموم من الكبد، بالإضافة إلى الوقاية من السرطان.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، أبرز الفوائد الصحية التي تعود على الجسم عند تناوله يوميا قبل النوم، وطريقة تحضيره، وفق ما أوضح موقع "برايت سايت".

1. إزالة السموم من الكبد

ثبت أن الكركم مفيد للكبد، سوف يعمل كمطهر ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في الكبد، وهذا هو السبب في أن حليب الكركم سيعزز قدرة الكبد على معالجة الأطعمة والمواد الكيميائية، والتخلص بانتظام من تلك المواد التي لا تحتاجها.

2. يقلل من الالتهابات في جسمك

المكون الرئيسي للكركم هو مادة تسمى الكركمين، والتي تظهر الأبحاث أن لها خصائص مضادة للالتهابات لعلاج الالتهابات الشائعة، بالإضافة إلى الحالات الأكثر شدة مثل التهاب المفاصل ، ومرض التهاب الأمعاء، والتهاب البنكرياس، لذا بعد شرب كوب منه ، سيمنع الكركمين الموجود في المشروب بعض الإنزيمات التي تسمح بالالتهاب في جسمك، مما يقلل من كمية التورم التي تعاني منها.

3. سيصبح جسمك أفضل في محاربة البكتيريا

أظهرت الدراسات أن الكركم له خصائص المضادات الحيوية التي تحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات، مما يجعله حليفًا رائعًا لعلاج هذا البرد والتهاب الحلق.

4. محاربة السرطان

يعمل الكركم كمضاد أكسدة قوي بداخلك، وقد تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي ينتج الجذور الحرة داخل جسمك، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان، لكنه لا يمنع الإصابة بالسرطان فحسب ، بل يمكنه أيضًا مكافحته.

وتشير دراسة جديدة إلى أنه عندما تستهلك الكركم ، يمكن أن يقضي على الخلايا السرطانية التي تساعد على وقف نمو الأورام.

5. إنقاص الوزن

لا يعزز حليب الكركم عملية التمثيل الغذائي فحسب، بل يساعد جسمك أيضًا على هضم الدهون بشكل أسرع، وتشير دراسة حديثة إلى أنه عند تناوله بانتظام ، فإنه يمنع الدهون من التراكم في الجسم، مما يجعله مشروبا فعالا لإنقاص الوزن.

6. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

سوف يمنع حليب الكركم إفراز السيتوكينات في جسمك، وهي مواد مرتبطة بالالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يمكن أن يساعد استهلاكه كل ليلة قبل النوم، في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7. يصبح عقلك أكثر صحة وأكثر يقظة

سيزيد من مستوى BDNF، وهي مادة تزيد من عدد الاتصالات العصبية التي يتم إجراؤها في الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بحالات تنكسية مثل مرض الزهايمر.

8. تقوية الجهاز المناعي

الكركمين الموجود في الكركم هو عامل قوي ينشط المواد الكيميائية الدفاعية مثل الخلايا التائية والخلايا البائية والخلايا القاتلة الطبيعية وما إلى ذلك، ما قد يعزز قدرة جهاز المناعة على مكافحة الأجسام الغريبة.

9. عظام أكثر صحة

يمنع الكركم فقدان العظام في جسمك بحوالي 50٪، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحليب الغني بالكالسيوم، وفيتامين د، ما يجعل عظامك تبدو أكثر صحة وأقوي.

ولتحضيره، اتبع هذه الخطوات:

المقادير:

- 1/2 كوب حليب غير مُحلى.

- ملعقة صغيرة كركم

- قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، أو 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

- رشة فلفل أسود مطحون.

- ملعقة صغيرة من العسل أو شراب القيقب.

طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات في إناء صغير واتركيها حتى الغليان.

- خففي الحرارة واتركي هذا المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق أو حتى تفوح رائحتها ونكهتها.

- ثم قومي بتصفية المشروب من خلال مصفاة ناعمة في أكواب، وضعي عليها رشة من القرفة.

- وبذلك يصبح جاهزا للتناول.

- ويمكن أيضًا تحضيره مسبقًا، وتخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى 5أيام، وإعادة تسخينه قبل تناوله.