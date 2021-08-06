10 أطعمة إعادة تسخينها يسبب التسمم على المدى البعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا شك أن الميكروويف هو أفضل صديق لربة المنزل، ولكن هناك بعض الأطعمة تفقد قيمتها الغذائية وتسبب التسمم على المدى البعيد عند إعادة تسخينها به.

وإليك بعض الأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها أبدًا، وفق ما جاء في موقع "timesofindia".

1-البطاطس:

تفقد البطاطس قيمتها الغذائية عند إعادة تسخينها، كما يمكن أن تصبح سامة وتسبب الغثيان والمرض والتسمم الغذائي.

2- الأرز:

في حالة الأرز (سواء كان بنيًا أو أبيض)، فإن طريقة تخزينه يمكن أن تؤدي إلى مشاكل، حيث يحتوي الأرز الخام على جراثيم تتحول إلى بكتيريا يمكنها البقاء حتى بعد طهي الأرز، وعندما يترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن يتكاثر وقد ينتج عنه سموم يمكن أن تسبب الإسهال والقيء.

3- البيض:

يعتبر عنصرًا أساسيًا وقوة من البروتين في الصباح، ولكن إعادة تسخين البيض على درجة حرارة عالية يمكن أن تجعله سامًا مما قد يتسبب في إحداث فوضى في الجهاز الهضمي.

4- الدجاج:

تمامًا مثل الفطر، فإن الدجاج غني جدًا بالبروتينات التي تتأثر سلبًا بإعادة التسخين، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

5- السبانخ:

مثل العديد من الخضروات الورقية الخضراء الأخرى، فإن السبانخ غنية بالنترات والحديد، وعند إعادة تسخينها، يمكن أن تتحول هذه النترات مواد مسرطنة معروفة.

6- الزيوت:

يحتوي زيت بذور العنب وزيت الجوز وزيت الأفوكادو وزيت البندق وزيت بذور الكتان على نقاط تدخين منخفضة جدًا، ولهذا السبب، عندما تعيد تسخينها، فإنها تصبح فاسدة، لذا تجنب استخدام هذه الزيوت للطبخ أو الخبز أو القلي، وبدلاً من ذلك، قومي برش هذه الزيوت على الوجبات في نهاية الطهي لتحسين المذاق.

7- اللفت:

نظرا لاحتواء اللفت على النترات عند تسخينه مرة أخرى يمكن أن يصبح ساما.

8- المشرووم:

المشرووم غني بالبروتينات لذا يجب أن يتم تناوله في نفس يوم طهيه، وذلك لأن بنيته تتغير عند إعادة تسخينه، مما قد يضر بجسمك لأنه عندما تأكل المشرووم المعاد تسخينه، فإنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وحتى مشاكل القلب الخطيرة.

9- البنجر:

مثل السبانخ يحتوي على كمية عالية من النترات التي يمكن أن تسبب الكثير من الانزعاج بمجرد تغييرها إلى النتريت بعد إعادة التسخين.

10- الكرفس:

يحتوي الكرفس على نسبة عالية من النترات، وبالتالي يمكن أن يصبح سامًا إذا قمت بإعادة تسخينه حيث تتحول النترات إلى نتريت بمجرد إعادة تسخينها، وعندما يدخل الكثير من النتريت إلى الجسم، فإنه يزيد من خطر الإصابة بميتيموغلوبين الدم وهي حالة تتفاعل فيها النيتريت في دمك مع الهيموجلوبين والحديد، ما يجعلها غير قادرة على نقل الأكسجين إلى خلاياك الحية، ويمكن أن تشمل المضاعفات النوبات أو حتى الموت.