قبل مرض فرح الزاهد بالوسواس القهري.. فنانات أصابتهن أمراض نفسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسرار في حياة فرح الزاهد: تكره زواج الصالونات ورفضت ارتداء الحجاب (فيديو)

تعاني منه فرح الزاهد.. كل ما تريد معرفته عن مرض الوسواس القهري

فرح الزاهد تعاني من مرض نفسي مرعب: بعمل حاجات مش طبيعية (فيديو)

بعد إشادة الجمهور بأدائها.. مشاهد ظهرت بها «فرح الزاهد» قبل مسلسل الطاووس

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن إصابتها بالوسواس القهري وأنه يمثل لها «كابوسا» وأنه يمكن أن يدفع المصابين به إلى الانتحار، مضيفة أثناء استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها تتأكد من غلق دولاب ملابسها أكثر من 20 مرة، ومن أن باب سيارتها لم يتعرض للكسر بسبب غلقها للباب أكثر من مرة.

ولم تكن الفنانة فرح الزاهد أول من تعاني من أمراض نفسية من الفنانات، سبقها في ذلك بعض النجوم الذين أعلنوا في لقاءات تليفزيونية مرورهم بأزمات نفسية، يستعرض «هُن» في هذا التقرير فنانات واجهن الأمراض النفسية.

هند صبري

اعترفت الفنانة هند صبري، خلال استضافتها في برنامج «فحص شامل» خضوعها للعلاج النفسي، مرتين الأولى في عام 2005 والثانية عام 2006، مبررة ذلك أنها كانت في هذا الوقت تشعر بحزن شديد رغم النجاحات التي حققتها، فذهبت للطبيب وتحدثت معه وخضعت لجلسات علاج، وجعلتها تعرف أن حزنها نتيجة تراكمات في شخصيتها منها انفصال والدها عن والدتها وهي في سن صغيرة.

أنغام

قالت الفنانة أنغام خلال استضافتها في برنامج «تخاريف» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنها عادت لحالتها الطبيعية بعد توقفها عن تناول أدوية الاكتئاب التي استمرت عليها 5 سنوات، وأنها لم تفكر في الانتحار.

غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال استضافتها في برنامج «مجموعة إنسان»، عن خضوعها للعلاج النفسي بعد معاناتها من الاكتئاب الشديد حتى وصلت بها الأمور إلى محاولة الانتحار.

وشرحت أسباب هذه الحالة النفسية السيئة الراجعة إلى الضغوطات والمسؤوليات المحيطة بها مما زاد من التعب النفسي وزاد شعورها من عدم الراحة.