طريقة عمل البيتي فور بالسمنة.. بخطوات مختلفة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البيتي فور بالسمنة من الحلويات التي يفضل البعض تناولها بإختلاف طرق إعداده، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل البيتي فور بالسمنة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة

المكونات:

3 أكواب دقيق.

رشة ملح.

كوب سمنة.

كوب سكر بودرة.

2 بيضة.

3 باكو فانيليا.

ملعقة كبيرة كاكاو.

التزيين

مربى.

شوكولاتة سايحة.

فورماسيل.

جوز هند.

فول سوداني.

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة بالخطوات

تخفق السمنة بالمضرب الكهربائي.

يضاف السكر البودرة ويقلب كل الخليط.

يضاف البيض والفانيليا ويقلب كل الخليط.

يضاف الدقيق ورشة الملح ويقلب كل الخليط

يمكن أن تقسم العجينة لجزأين ويخلط جزء منها مع الكاكاو

يوضع خليط البيتي فور وخليط البيتي فور بالكاكاو في ماكينة البيتي فور وتشكل في صينية.

يوضع في الفرن حتى تمام النضج

يترك ليبرد

يلصق بالمربى ويغمس في الشوكولاتة السايحة والفورماسيل أو جوز الهند أو الفول السوداني المجروش.

طريقة عمل بيتي فور مشكل

المكونات:

2 كوب دقيق.

رشة ملح.

كوب زبدة لينة.

نصف كوب سكر بودره.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كاكاو بودرة.

قهوة سريعة الذوبان.

التزيين

مربى.

فورماسيل.

شكولاتة مبشورة.

جوز هند.

فول سودانى مجروش.

طريقة عمل بيتي فور مشكل بالخطوات

خلط الزبدة مع السكر ثم إضافة البيض.

تقلب الدقيق مع السكر البودرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح.

إضافة خليط الدقيق لخليط الزبدة وتقليب.

تقسيم العجين لثلاثة أجزاء.

تقليب الكاكاو والقهوة سريعة الذوبان في القليل من الماء كل على حده ثم أضافة عجينة البيتى فور.

وضع الثلاثة أشكال في أكياس حلواني وتشكيلها على ورق زبدة.

وضع البيتي فور على ورق زبدة ووضعها في الفرن حتى النضج.

تترك لتبرد ثم حشوها بالمربى.

التزيين بالشكولاتة المبشورة وجوز الهند والفورماسيل الملون والفول السوداني المجروش.

طريقة عمل البيتي فور الناعم

تقدم لكِ الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل البيتي فور الناعم.

المكونات:

200 جرام زبدة طرية.

80 جرام سكر بودرة (منخول)

2 صفار بيض.

فانيليا.

رشة ملح.

200 جرام دقيق.

80 جرام نشا.

لبن عند اللزوم.

كاكاو خام حسب الرغبة.

شيكولاتة مذوبة.

فورماسيل.

مكسرات.

سكر ملون.

طريقة عمل البيتي فور الناعم بالخطوات

تضرب الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي ثم يضاف صفار البيض والفانيليا.

يخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح ثم يضاف تدريجيا حتى يلم العجين.

في حالة إضافة الكاكاو بعد العجن يمكن إضافة القليل من اللبن لكن قبل العجن يمكن استبدال مقدار من الدقيق بالكاكاو الخام.

يشكل حسب الرغبة على ورق زبدة فى الصينية ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج.

يوضع في الشيكولاتة المذوبة ويغمس في السكر الملون او المكسرات أو الفورماسيل ويترك ليتماسك على ورق زبدة ثم يقدم.

يفضل وضع القليل من البيتي فور في الفرن للتجربة للتأكد من نجاحه إذا ساح يمكن إضافة القليل من الدقيق.