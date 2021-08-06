الامارات | حملة تسويقية عالمية بعنوان «دبي تقدّم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تسويقية عالمية بعنوان «دبي تقدّم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، في إطار الجهود التي تقودها دبي لتعزيز نمو وتعافي قطاع السفر العالمي، أحدث حملاتها التسويقية العالمية تحت عنوان «دبي تقدم - Dubai Presents»، بمشاركة النجمين جيسيكا ألبا وزاك إيفرون، والمخرج العالمي كريغ غيليزبي- الحائز جائزة Guild، ما يؤكد رسوخ أسس ودعائم قطاع السياحة في الإمارة، ويعكس التنوع الكبير في الأسواق المصدرة للسياحة إليها من مختلف أنحاء العالم.

وتستعرض الحملة أبرز التجارب والأنشطة والخيارات التي يمكن أن يستمتع بها السياح عندما يختارون دبي وجهتهم المقبلة، وتقدم من أجل تحقيق هذا الهدف أكثر من 2000 محتوى إبداعي في 27 دولة بـ16 لغة، وعبر مختلف المنصات السينمائية، والمطبوعات، والإعلام الرقمي، وقنوات البث المتنوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، ويبدأ أول المقاطع السينمائية لهذه السلسلة الفيلمية من الحملة هذا الأسبوع مع «الجاسوس» SPY، فيما يتواصل إصدار الأجزاء الأخرى على مدار الأشهر المقبلة، والتي ستتضمن المزيد من التشويق لتجعل الجمهور في حالة تأهب مستمر.

وفي السياق قال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن «إطلاق حملة (دبي تقدم) في وقت يشهد فيه قطاع السياحة العالمي تحديات كبيرة يحمل دليلاً على الأسس الراسخة لقطاع السياحة في دبي وجاذبية الإمارة لأسواق العالم، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا المحليين الذين يواصلون لعب دور مهم وحيوي في تقديم المزيد من الخيارات وتطوير المزيد من المشروعات السياحية».

وأضاف: «تعكس خطط (دبي للسياحة)، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي على خارطة السياحة الدولية وجعلها وجهة مفضلة للسياحة والأعمال والفعاليات، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والهادفة إلى تعزيز مكانة المدينة لتصبح الوجهة المفضلة للسياحة العالمية، مع حرصنا في الوقت ذاته على الحفاظ على صحة وسلامة السكان والزوّار»، مشيراً إلى أن الحملة تقدم خلال هذا العام الاستثنائي دعوة مفتوحة للعالم لمشاركتنا انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، والاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات، والاطلاع على أفضل ما يمكن أن تقدمه المدينة من عروض وتجارب وبنية تحتية متطورة لضيوفها من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح كاظم أن حملة دبي تعتمد على النجاحات التي حققتها حملاتنا السابقة وتحديداً النجاح الهائل الذي حققته حملة «قصة تعانق عنان السماء»، بمشاركة النجمات غوينيث بالترو، وكايت هادسون، وزوي سالدانا، والتي نفذتها «دبي للسياحة» في عام 2019، مؤكداً أن «دبي للسياحة تواصل تطوير منصتها السياحية، التي تسلط الضوء على المعالم الشهيرة في الإمارة وأسلوب الحياة والبنية التحتية، وتحتفي أيضاً بجاذبية دبي كمركز يحتضن المواهب الإبداعية في السينما والموسيقى والفن والتصميم».

بدورها قالت جيسيكا ألبا الممثلة الحائزة جوائز ومؤسسة شركة أونست، تعليقاً على مشاركتها ضمن الحملة: «منحتني المشاركة في هذا المشروع ولعب شخصيات عدة ضمن هذه السلسلة، الفرصة للتعرف إلى دبي بطرق لم أتخيلها من قبل، سواء عبر التجول في سوق التوابل في دبي القديمة، وتأدية مشاهد حماسية على الطابق الأخير من برج العرب المميز.. لافتة إلى أنها تعرفت من خلال الحملة إلى العروض الكثيرة التي تقدمها دبي لزوّارها من المواقع المميزة والمأكولات الشهية ضمن أجواء تتفرد بها الإمارة، ولقد أحببت كل جزء من هذه التجربة».

وقال زاك إيفرون، الممثل الحائز جوائز والمخرج للعديد من الأعمال الدولية: «لطالما اتسمت زياراتي السابقة إلى دبي بالمتعة والسعادة بشكل كبير، إلا أن هذه التجربة تختلف عن سابقاتها، فعلى الرغم من أن دبي تشتهر بحيويتها الفريدة، إلا أن ما أسرني فعلاً هو الهدوء غير المتوقع والأهمية التاريخية للصحراء كما منحتني هذه التجربة فرصة استكشاف الإمارة وزيارة الأماكن الجميلة التي لا يعرفها سوى قلة والاستمتاع بالضيافة التي يشتهر بها سكانها».

من جانبه، قال كريغ غيليزبي المخرج الحائز جائزة Guild، عن فيلمه الأخير كرولا Cruella، والتي تتضمن سلسلة من إعلانات أفلام، وذلك بأسلوب مميز ومنظور فريد للترويج للوجهات العالمية وبمحتوى جذاب: «يتميز هذا المشروع بتوظيف فن السينما لاستعراض مدى حيوية

زاك إيفرون: «لطالما اتسمت زياراتي إلى دبي بالمتعة والسعادة بشكل كبير، إلا أن هذه التجربة تختلف عن سابقاتها».

جيسيكا ألبا: «المشاركة في هذا المشروع منحتني الفرصة للتعرف إلى دبي بطرق لم أتخيلها من قبل».

الحملة تقدم أكثر من 2000 محتوى إبداعي في 27 دولة بـ16 لغة.

يشارك في الحملة النجمان جيسيكا ألبا وزاك إيفرون، و«الجاسوس» أول المقاطع السينمائية للحملة.

تتزامن الحملة مع فعاليات «إكسبو دبي 2020»، والاحتفالات الوطنية باليوبيل الذهبي للإمارات.

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