«لبستها جزمة فرحها».. اللقاء الأخير بين «فتاة المول» وصديقتها المتهمة بقتلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت إحدى صديقات نجلاء نعمة الله عن اللقاء الأخير بين «نجلاء»، الفتاة التي لقت مصرعها على يد صديقتها «نورهان» داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وكشفت صديقة «نجلاء» وتدعى «خ.ف» خلال حديثها لـ«هن» أن المتورطة في القتل حرصت على الوقوف بجانب صديقتها أيام خطوبتها التي شهدتها الأيام الماضية وألبستها الحذاء يوم خطوبتها، وكانت تشاركها لحظات الفرحة في ىخر لقاء لهما وفي النهاية كان جزاؤها الخيانة والغدر والتدبير لقتلها.

وتداول عدد من صديقات الضحية تهنئة قالتها المدبرة لعملية القتل للضحية، بمناسبة نشر صور خطوبتها عبر حسابها بموقع «فيس بوك» والدعاء لها قائلة: «اللهم بارك..ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي ويجمع بينكم على خير يا رب»، وذلك قبل أيام من تعرض «نجلاء» لمؤامرة انتهت بقتلها على يد صديقتها بالاشتراك من آخرين.

وبحسب تحقيقات النيابة في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«فتاة المول»، فإن الجناة هم فتاة صديقة القتيلة واثنان آخران، وتبين أن الفتاة المتهمة تعمل سكرتيرة طبيب في عيادة قريبة من العيادة التي تعمل بها المجني عليها، وأنهم جميعًا من محافظة البحيرة وارتكبوا الواقعة لسرقة هاتفها المحمول وحقيبتها ومبلغ مالي.

بدأت القصة عندما ذهبت نجلاء نعمة الله خريجة كلية التجارة جامعة دمنهور البالغة من العمر 22 عامًا لمزاولة عملها في إحدى العيادات بمول شهير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقتحم مجهول مكان عملها وسدد طعنات أدت إلى مصرعها في الحال ثم أتلف الكاميرات التي وثقت تفاصيل الجريمة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثلاثة قرروا تكميم فمها بينما كانت الضحية تصرخ وتستنجد بمن حولها وبصديقتها المتهمة في قتلها قائمة «حرام عليكي.. حوشى عني»، لكنها أشارت إلى أحد المتهمين فأخرج سكينًا وطعنها عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغًا ماليًا.

وسيطرت حالة من الغضب والحزن الشديد على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما تبين أن مقتل نجلاء نعمة الله داخل عيادة طبيب عيون في البحيرة، فهي مؤسسة أشهر جروب نسائي بالمحافظة، والمعروف عنها مساعدة المحتاجين، مطالبين بالقصاص للفتاة.