طريق مزين بالورود.. مفاجأة صادمة من رجل لزوجته: مقلب في المواعين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقصى مجهود يقوم به الرجل هو رفع قدميه عن الأرض، بينما هي تنظفها، وأسعد يوم في حياتها حينما تجد المطبخ نظيفا ومنسقا دون مواعين، ومن هذا المنطلق قرر زوج أن يفاجئ زوجته بطريقة عكسية كوميدية، فقد فرش لها الورود على الأرض، لكن في نهاية الطريق وجدت الزوجة مفاجأة.

مقلب كوميدي أعده الزوج لزوجته، فبمجرد فتحها باب الشقة، وجدت الزهور الحمراء على الأرض، محددة طريق في منتصفها يسعها وحدها، وظل الأبناء والزوج يصورونها، وفي منتصف الطريق أعطوها مقصا، فقصت شريط ستان من اللون الأحمر، قبل أن تدخل إلى باقي الشقة، وتكمل طريقها المليء بالزهور الحمراء، وسط دهشة منها، تبتسم وتضحك وهي لا تفهم ما هي مقبلة عليه.

ارتدت الأم التي يبدو من هيئتها أنها من دولة عربية وليست مصرية، تونيك من اللون الأحمر، وطرحة من اللون الرمادي، ودخلت ضاحكة إلى بيتها، وكان في نهاية الطريق، المطبخ، حيث كان من المفترض أن تكون المفاجأة مطبخا نظيفا، إلا أنها وجدته ملئ بالأطباق المتسخة، والمواعين، لتصاب بصدمة مفاجئة، بينما كان الضحك والمزاح هو رد فعل الأولاد والزوج.

وحاز الفيديو، على انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاءت التعليقات: «والله حرام العشم ده اللي على الفاضي»، و«والله عسل بس الست اتصدمت من المواعين يا عيني»، و«يا عيني على الحب والورمانسية»، و«راجعة من الشغل يا عيني تعبانة وكان نفسها تفرح، ليه تقتلوا الفرحة جوانا كده».

وتنتشر مقاطع الفيديو المصورة والمقالب على تطبيق «تيك توك» بشدة، خاصة بين المراهقين، إلا أن الفيديوهات الكوميدية للأمهات في المطبخ والمواعين أصبحت ملفتة للانتباه في الفترة الأخيرة.