ميرنا الهلباوي تمهد لعودتها إلى محمد عطية بـ«تعليقات متبادلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الكاتبة والبلوجر ميرنا الهلباوي، عودتها إلى خطيبها السابق محمد عطية، بعد نحو شهر من انفصالهما، وبالأمس فاجئت المتابعين حول عودة الأمور لمجاريها، إذ نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت ميرنا الهلباوي صورتهما معلقة عليها: «لم ننتهِ بعد، سوف نستمر في النضال بالمعنى الحرفي والمجازي، من أجل حبنا»، وهي الرسالة التي علق عليها خطيبها محمد عطية قائلًا: «بعدنا كان أكبر غلطة أنا مليش غيرك، إنتي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي».

ورغم انفصال الثنائي عاطفيًا، إلا أن علاقة الصداقة بينهما ما زالت مستمرة، وهو ما ثبت بعد نحو أسبوعين من فسخ خطبتهما، إذ حل عيد ميلاد الفنان محمد عطية، ولم تتغافل «ميرنا» وقتها، تهنئته، من خلال التعليق عبر حسابه على «إنستجرام»: «متأخرة بس مش مهم، كل سنة وأنت طيب وناجح ومبسوط، ومحقق كل اللي نفسك فيه، ومش هطول في الكلام عشان بيحصل حوارات».

وعلى الفور، أعاد «عطية» مشاركة المنشور مُجددا عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، مدونًا: «وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة، ومبروك على التوقيع، رغم إنها متأخرة شوية، دايمًا ناجحة ومحققة اللي نفسك فيه».

عودة الثنائي «ميرنا» و«عطية» لم يكن بالأمر الغريب، فرغم إعلان فسخ خطبتهما، قبل قرابة شهر، إلا أن العلاقة الطيبة كانت مستمرة، وبرهن عليها من خلال العديد من المواقف عبر حساباتهما على «إنستجرام».

مواقف ميرنا الهلباوي ومحمد عطية بعد الانفصال

من فترة قريبة شاركت ميرنا الهلباوي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو تضمن لقطات من رحلاتها الخارجية، وعلقت عليه: «إيه أكتر بلد نفسكم تسافروها؟ أنا سافرت 18 بلد، كل بلد فيهم ليا فيها حكاية، حكايات حكيتها وكتبتها، وحكايات احتفظت بيها لنفسي وعمري ما حكيتها لحد.. حكايات بتشكلني وكل ما افتكرها ابتسم وتفرحني.. حكايات بتفكرني إن الحياة فيها دايمًا حاجات حلوة نعيش عشانها».

وقتها شهد مقطع الفيديو تفاعل كبير من المتابعين، وكان منهم «عطية» إذ علق وقتها على مقطع الفيديو، وقال: «اللي ما راحش طنطا ما سافرش.. لا بس الفيديو حلو أوي»، لترد عليه الأولى: «قلتلك كتير ومحصلش».

الورد بيقلل إحساس الإنسان بالزعل

وفي تفاعل آخر، شاركت «ميرنا» متابعيها بالأمس، منشورًا عن علاقة الورود بالمشاعر، إذ نشرت صورها معلقة عليها: «الورد في علم النفس بيقلل إحساس الإنسان بالقلق والزعل والحزن.. لما حد بيجيبلنا ورد بيخلّي فيه حميمية أكتر في علاقتنا بيه.. لما بنقعد في مكان فيه ورد ده بيخلّي مزاجنا أحسن ويخلينا نحس أكتر بكل الحاجات الجميلة اللي حوالينا»، وقتها علق لها الفنان محمد عطية: «ورد إيه اللي يقلل الحزن.. جربتي تضربي كبدة؟» واستكملا التعليقات المتبادلة بينهما.